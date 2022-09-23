Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

"Bu yılın şubatında Paraguay'da diplomatik ve ticari ilişkileri olan bir grup iş insanıyla derneğimizi kurduk. Kısa sürede iki ülkede büyük ses getiren bu adımımızı, online iş toplantıları, ziyaretler, sanal fuarlar ve sosyal etkinliklerle geliştiriyoruz. Karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla ivme kazanan diplomatik ilişkilerin önümüzdeki yıl 70. yıl dönümünü kutlayacağız."

- Gösteriyi Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta da izledi

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