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Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

23.09.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gösteriyi Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta da izledi

MERSİN (AA) - Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de sahne aldı.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği, Mezitli Belediyesi ile Paraguay Ticaret ve Sanayi Derneği iş birliğinde Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanat etkinliği düzenlendi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karakoca, etkinliğin açılışında, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli etkinliklerle sürdürüldüğünü söyledi.

Ülkelerin ilişkilerine katkı sağlama amacıyla derneğin kurulduğunu belirten Karakoca, şöyle konuştu:

"Bu yılın şubatında Paraguay'da diplomatik ve ticari ilişkileri olan bir grup iş insanıyla derneğimizi kurduk. Kısa sürede iki ülkede büyük ses getiren bu adımımızı, online iş toplantıları, ziyaretler, sanal fuarlar ve sosyal etkinliklerle geliştiriyoruz. Karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla ivme kazanan diplomatik ilişkilerin önümüzdeki yıl 70. yıl dönümünü kutlayacağız."

Konuşmanın ardından Paraguaylı dans grubu Ballet Movimientos, gösteri sundu.

Sanatçı Lenys Paredes'in şarkılarıyla eşlik ettiği grup, renkli kıyafetleriyle ülkeye özgü dansları sergiledi.

Etkinliğin sonunda Mezitli Belediyesi Başkan Vekili Ali Büyüker, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve Karakoca'ya plaket takdim etti.

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

- Gösteriyi Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta da izledi

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı

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