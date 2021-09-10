Parmigiana nasıl yapılır? Parmigiana malzemeleri neler?

Güney İtalya'nın sevilen yemeklerinden olan Parmigiana yapımı için gerekli olan malzemelerin arasında 100 gram mozzarella peyniri, 2 adet bostan patlıcanı, 1 su bardağı domates sosu yer alıyor. Domates sosu yerine domatesler rendelenerek de yemeğe katılabilir. İşte Parmigiana tarifi...

PARMİGİANA MALZEMELERİ

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 diş sarımsak * 1 su bardağı domates sosu * 1 tutam karabiber * 100 gram mozzarella peyniri * 1 avuç fesleğen * 2 adet bostan patlıcanı * 1 tutam tuz

PARMİGİANA NASIL YAPILIR? Patlıcanları 1 cm kalınlığında doğrayın ve tuzlu suda yarım saat bekletin. Dilimlerin iki tarafına fırça ile zeytinyağı sürün. Fırın tepsisine patlıcanları dizin ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika boyunca pişirin. Bu esnada sosu hazırlamaya koyulun. Domates sosuna sarımsak ve kıyılmış fesleğen ilave edin.