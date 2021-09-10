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  4. Parmigiana nasıl yapılır? Parmigiana malzemeleri neler?

Parmigiana nasıl yapılır? Parmigiana malzemeleri neler?

10.09.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Parmigiana di Melanzane" veya "Melanzane alla Parmigiana" olarak bilinen lezzetli Güney İtalya yemeği Parmigiana, kızartılmış ince patlıcan dilimlerinin peynir ve domates sosu ile kaplanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanır. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu tarifi haberimizde derledik.

Güney İtalya'nın sevilen yemeklerinden olan Parmigiana yapımı için gerekli olan malzemelerin arasında 100 gram mozzarella peyniri, 2 adet bostan patlıcanı, 1 su bardağı domates sosu yer alıyor. Domates sosu yerine domatesler rendelenerek de yemeğe katılabilir. İşte Parmigiana tarifi...

PARMİGİANA MALZEMELERİ

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 diş sarımsak * 1 su bardağı domates sosu * 1 tutam karabiber * 100 gram mozzarella peyniri * 1 avuç fesleğen * 2 adet bostan patlıcanı * 1 tutam tuz

PARMİGİANA NASIL YAPILIR?

PARMİGİANA NASIL YAPILIR?
Patlıcanları 1 cm kalınlığında doğrayın ve tuzlu suda yarım saat bekletin. Dilimlerin iki tarafına fırça ile zeytinyağı sürün. Fırın tepsisine patlıcanları dizin ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika boyunca pişirin. Bu esnada sosu hazırlamaya koyulun. Domates sosuna sarımsak ve kıyılmış fesleğen ilave edin.
Patlıcanları fırından alın, aynı tepsiye domates sosunu ekleyin. Ardından sırasıyla patlıcan, domates sosu ve rendelenmiş peynir ilave ederek katları çıkın. En üstüne yeniden domates sosu ilave edin ve 180 derecede peynirler eriyene dek yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Afiyet olsun...
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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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