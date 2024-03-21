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  4. Pavyona gidip alem yapmışlar! Müge Anlı kadın ayakkabısından içki içmenin fiyatını sordu! Duyduklarına inanamadı! 'Meftun olan kadının...'

Pavyona gidip alem yapmışlar! Müge Anlı kadın ayakkabısından içki içmenin fiyatını sordu! Duyduklarına inanamadı! 'Meftun olan kadının...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 16:09
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Müge Anlı günlerdir 2020 yılında pirinç tarlasında ölü bulunan ancak katili henüz bulunmayan Sevim Yıldırım'ın cinayetini işliyor. Yıldırım'ın oğlu hakkında ortaya atılan iddialar ise ağızları açık bırakıyor. Egün Yıldırım'ın arkadaşı ile pavyonda eğlendiği ve kadınların ayakkabısından içki içtiği iddia edildi. Müge Anlı duyduklarına inanamadı.

75 yaşındaki Sevim Yıldırım 2020 yılında Çankırı'da pirinç tarlasında ölü bulundu. Kızları annelerinin şüpheli ölümünden erkek kardeşlerini sorumlu tuttu. Katili bulunamayan olayda kardeşler Müge Anlı canlı yayınında yüzleşti.

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Canlı yayındaki iddialar ise ağızları açık bıraktı. Ergün Yıldırım'ın arkadaşı Necati ile pavyonda eğlendiği ve kadınların ayakkabısından içki içtiği iddia edildi.
Canlı yayına bağlanan bir eğlence mekanı sahibi 'Ergün ile Necati bir hafta boyunca benim mekanıma geldi 3 sene önce. Bütün kadınlarla alem yaptılar. Ergün kadınlarla oturdu. Necati kadınların ayakkabısından içki içiyordu' dedi.

'İĞRENMİYORSUNUZ DA...'

'İĞRENMİYORSUNUZ DA...'
Müge Anlı duydukları karşısında 'İğrenmiyorsunuz da. Düşünsenize bütün mantar hastalıkları yani. Birisinin terliğini bile giymek doğru değil.'
Necati Bey iddiaları kabul etmedi ancak Ergün Bey pavyonda eğlendiklerini kabul etti. Müge Anlı mekan sahibine dönerek 'kadın ayakkabısından içki içmek için para mı ödeniyor? Kaç TL ödeniyor?' diye sordu.
Mekan sahibi ise 'Bir tanesi 600 TL. 12 bin TL'lik bir ödeme yapması gerekiyor' dedi. Müge Anlı ise 'İğrenç bir şey bu ya' diyerek isyan etti.
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı anne yaşında kadınları
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