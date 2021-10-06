Paylaşımlarıyla servet kazanıyorlar! Fenomenlerin kazançları dudak uçuklattı

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, sosyal medya fenomenleri paylaşımlarıyla paraya para demiyor.

İşte ünlü isimlerin paylaşım başına aldığı rakamlar...

DANLA BILIC Çektiği makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic gönderi ve story başına 180 bin TL kazanıyor.

GAMZE ERÇEL Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ise gönderi ve story başına 80 bin TL kazanıyor.

DUYGU ÖZASLAN Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü kozmetik markasının Paris'te düzenlediği defilede yürüyen Duygu Özaslan ise gönderi ve story başına 100 bin TL kazanıyor.

ASLIHAN DOĞAN TURAN Gönderi ve story başına 40 bin TL kazanıyor.