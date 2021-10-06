MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Paylaşımlarıyla servet kazanıyorlar! Fenomenlerin kazançları dudak uçuklattı

Paylaşımlarıyla servet kazanıyorlar! Fenomenlerin kazançları dudak uçuklattı

06.10.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesaplarında binlerce takipçileri bulunan Danla Biliç, Duygu Özaslan, Gamze Erçel, Aslıhan Doğan Turan, Rachel Araz ve Yasemin Özilhan gibi sosyal medya fenomenlerin aldıkları ücretler dudak uçuklattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, sosyal medya fenomenleri paylaşımlarıyla paraya para demiyor.

İşte ünlü isimlerin paylaşım başına aldığı rakamlar...

DANLA BILIC

DANLA BILIC
Çektiği makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic gönderi ve story başına 180 bin TL kazanıyor.

GAMZE ERÇEL

GAMZE ERÇEL
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ise gönderi ve story başına 80 bin TL kazanıyor.

DUYGU ÖZASLAN

DUYGU ÖZASLAN
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü kozmetik markasının Paris'te düzenlediği defilede yürüyen Duygu Özaslan ise gönderi ve story başına 100 bin TL kazanıyor.

ASLIHAN DOĞAN TURAN

ASLIHAN DOĞAN TURAN
Gönderi ve story başına 40 bin TL kazanıyor.

RACHEL ARAZ

RACHEL ARAZ
Gönderi ve story başına 50 bin TL kazanıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Yasemin Özilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Ünlü oyuncudan çok sert sözler: Bunu da dosyaya ekle

Ünlü oyuncudan çok sert sözler: Bunu da dosyaya ekle

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.