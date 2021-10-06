Pelmeni nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte pelmeni tarifi...

Pelmeni mantısı Rus mutfağının kalbi olarak bilinir. Pelmeni mantısı hazırlarken 4,5 su bardağı un, 1 adet orta boy soğan, 2 adet yumurta, 200 gram dana kıyma ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte pelmeni mantısı tarifi ve malzemeleri...

PELMENİ MALZEMELERİ

Hamuru için: * 4,5 su bardağı un * 2 çay kaşığı tuz * 2 adet yumurta * 1 su bardağı ılık su İçi için: * 200 gram dana kıyma * 1 çay kaşığı karabiber * 1 adet orta boy soğan * 1 çay kaşığı tuz * 1 yemek kaşığı zeytinyağı

PELMENİ NASIL YAPILIR? İç harcını hazırlamak için soğanı minik küpler halinde doğrayın. Bir tavanın içine zeytinyağı ve soğanı alın. Ardından soğanlar kavrulduğunda kıymayı ekleyin. Kıymalar piştiğinde ocaktan alın. Tuz ve karabiberi ilave edin, ardından bir köşede soğumaya bırakın.

Unu, derin kabın içine alın. Tuz, su ve yumurtayı ekleyip yoğurun. Sert olmayan hamur kıvamına getirin. Hamuru beş bezeye bölün. Bezeleri tek tek ve ince bir biçimde açın. Bir su bardağının yardımıyla açtığınız hamurlardan minik yuvarlaklar elde edin.

Minik yuvarlak hamurların ortasına kıymalı harçtan ekleyin. Yarım ay şeklinde kapatın. Uçlarını aşağıya doğru birleştirerek şekil verin. Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayın. Ardından bir tepsiye dizin ve buzdolabında yaklaşık 15 dakika dinlendirin.