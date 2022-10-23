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'Penaltının linkini göndereceğiz!' Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

23.10.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'İ konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti. Fenerbahçe'nin başkan vekili Erol Bilecik, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bilecik, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına da göndermede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilerde kulüp başkan vekili Erol Bilecik, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bilecik, Galatasaray'a da göndermede bulundu. İşte o sözler...

EROL BİLECİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

"ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli yönetici, taraftara, futbolculara ve teknik heyete teşekkür ederek, "Müthiş öngörüsü olan başta Jorge Jesus olmak üzere tüm teknik kadromuza teşekkürler. Ligin en az gol yiyen takımıyla karşılaştık. Biz de en fazla gol atan takımıyız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok keyifli bir maç oldu ama her şeyden önce futbolcularımızın 90 dakikayı aşan bütün bu süreç boyunca göstermiş oldukları mücadeleye, azme ve müthiş derecede uğraşıya tekrardan şükranlarımı paylaşıyorum." diye konuştu.

"PENALTININ LİNKİNİ GÖNDERECEĞİZ"

"PENALTININ LİNKİNİ GÖNDERECEĞİZ"
Güzel bir akşam yaşadıklarını ve farklı yorumlamak istemediğini aktaran Bilecik, şöyle devam etti:

"O kadar muazzam bir futbol oynandı ki günün sonu itibarıyla hepsinin canlı gözlerle tanık olduğu verilmeyen penaltımız var. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Futbolda hafta içerisinde de gerçekten adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen muhtelif örnekleri, konuşanları gördük. Biz de bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. İnşallah lig haftası bitince, salı günü o arkadaşlardan adaletin ne tarafında olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz."

"ÜSLUPLARINA DİKKAT ETSİNLER"

"ÜSLUPLARINA DİKKAT ETSİNLER"
Futbolda adaletin, herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey olduğunu ve bu istekleri anlayabileceklerini kaydeden Bilecik, "Bu konuda 'Adalet peşinde koşuyoruz' diyenlerin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Haksızlıklar içerisinde adaleti arar pozisyondalar. Üslup, haklı olmaktan önemlidir. İşte sanki olay yerinde katil var, katil arayanlar, bulan var vesaire. Gerçekten bugüne kadar görmediğimiz kelimeler, tanımlamalar ortaya konuyor. Bunlar futbolun adaletine, gidişatına yakışmıyor. Herkesin kendini toparlaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"HERKESİ SABRA DAVET EDİYORUM"

"HERKESİ SABRA DAVET EDİYORUM"
Önlerinde uzun bir yolculuk süreci olduğunu ve kendi açılarından 10. haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Bilecik, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yolun başındayız. Buradan taraftara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman daha neticesi belli olmamış unvana, yeteri kadar oturmamış olan bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Şampiyonluk kelimeleri hak ettiğimiz şeyler ama uzun haftalar var. Maç maç gideceğiz ve her hafta maç bittikten sonra bir sonraki haftanın heyecanına bürüneceğiz. Önden hazırlık yapmamıza gerek yok. Herkesi burada sabra, heyecanın devamına ve aşkla takımı desteklemeye davet ediyorum."
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