'Penaltının linkini göndereceğiz!' Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilerde kulüp başkan vekili Erol Bilecik, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bilecik, Galatasaray'a da göndermede bulundu. İşte o sözler...

EROL BİLECİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU" Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli yönetici, taraftara, futbolculara ve teknik heyete teşekkür ederek, "Müthiş öngörüsü olan başta Jorge Jesus olmak üzere tüm teknik kadromuza teşekkürler. Ligin en az gol yiyen takımıyla karşılaştık. Biz de en fazla gol atan takımıyız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok keyifli bir maç oldu ama her şeyden önce futbolcularımızın 90 dakikayı aşan bütün bu süreç boyunca göstermiş oldukları mücadeleye, azme ve müthiş derecede uğraşıya tekrardan şükranlarımı paylaşıyorum." diye konuştu.

"PENALTININ LİNKİNİ GÖNDERECEĞİZ" Güzel bir akşam yaşadıklarını ve farklı yorumlamak istemediğini aktaran Bilecik, şöyle devam etti:



"O kadar muazzam bir futbol oynandı ki günün sonu itibarıyla hepsinin canlı gözlerle tanık olduğu verilmeyen penaltımız var. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Futbolda hafta içerisinde de gerçekten adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen muhtelif örnekleri, konuşanları gördük. Biz de bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. İnşallah lig haftası bitince, salı günü o arkadaşlardan adaletin ne tarafında olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz."

"ÜSLUPLARINA DİKKAT ETSİNLER" Futbolda adaletin, herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey olduğunu ve bu istekleri anlayabileceklerini kaydeden Bilecik, "Bu konuda 'Adalet peşinde koşuyoruz' diyenlerin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Haksızlıklar içerisinde adaleti arar pozisyondalar. Üslup, haklı olmaktan önemlidir. İşte sanki olay yerinde katil var, katil arayanlar, bulan var vesaire. Gerçekten bugüne kadar görmediğimiz kelimeler, tanımlamalar ortaya konuyor. Bunlar futbolun adaletine, gidişatına yakışmıyor. Herkesin kendini toparlaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.