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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

10.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Şimşek'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

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şehit Milli Savunma Bakanlığı

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