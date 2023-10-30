Pendikspor Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen'den rekor iddiası! "Süper Lig tarihinin..."

Süper Lig'de yoluna gümbür gümbür devam Fenerbahçe, 10. hafta mücadelesinde Pendikspor'a konuk oldu.
Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran Sarı-Lacivertliler'de maçın ardından Rıdvan Dilmen dikkat çeken bir iddiada bulundu.
"Bu ülkenin bir vatandaşı olarak onurluyum. Ne mutluyum ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz vardı. Gençlere özellikle binlerce yıllık tarihimizi okuyun diyorum. Özellikle Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşı hikayemizi okuyun. Ben de çocukluğumdan beri bu konuda dersimi çalışan biriyim. Biz buradaysak eğer Atatürk sayesinde buradayız. Ülkemize hala oyunlar oynanıyor, Atatürk'ün geçmişte ne devrimler yaptığını görüyoruz. Ülkemizin çevresinde neler olduğunu da görüyoruz. Biz yıkılmaz bir ülkeyiz, bugünleri görürken de bunu görüyorum. Ay yıldızlı formayla sahaya çıkmak başka bir duyguydu her zaman. Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için çok gururluyum"
"Analiz yaparken hep rakip üzerinden giderim ama artılara da baktım bu kez. Antrenman biliminde değişiklikler olur, değişmeyen tek bir şey hücumu da defansı da çalıştırır hocalar. 7 oyuncuyla hücum yaparsınız, 4 oyuncu da savunmacı olur, biri de kalede olmak üzere. O antrenmanlarda bile olmaz bu kadar pozisyon!"
"19 resmi maçın tamamını kazanmanın yanı sıra bu maçta 6-7'yi arayan bir Fenerbahçe'nin olması taraftarlarını gururlandırıyor. Bu lig, Süper Lig tarihinde olmayacağı kadar bir farklı başladı ve devam ediyor. Lig tarihinin en çok puan toplayan iki takımını göreceğiz."
"Bu bir kupa maçı değil, orada da yapmayın da böyle bir maçı bu kadar kısa sürede bitirmeyin. Bu maçın uzatması bu kadar kısa sürmemesi lazım. Oyuncu değişikliklerinin 5-6'sı zaten ikinci yarıda yapıldı. Skor böyle diye uzatmalar yarıda kalmış oldu. Bırakın kaç gol oluyorsa olur."
"Fenerbahçe'nin bu kadroyla çıkacağını biliyorduk, bir tek Djiku'nun olmayacağını biliyorduk Samet oynadı. Antrenörün 55 gol atması haricinde hatadan çabuk dönebilmesine de önem veririm ben. Dzeko'nun oyundan çıkmaması gerektiğiyle ilgili fikrimi söylemiştim. Dzeko uzun süre sonra oyundan çıkmadı. Bunu İsmail hocayla ilgili iletişimden kaynaklandığını düşünüyorum. Daha önce çıkarılmamışlığı yok, şimdi çıkmadı ve Dzeko daha mutlu. Şimdi istersen Bulgaristan'a Dzeko'yu götürme"