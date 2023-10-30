Pendikspor Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen'den rekor iddiası! "Süper Lig tarihinin..."

"GENÇLERE TAVSİYEM, OKUYUN"

"Bu ülkenin bir vatandaşı olarak onurluyum. Ne mutluyum ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz vardı. Gençlere özellikle binlerce yıllık tarihimizi okuyun diyorum. Özellikle Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşı hikayemizi okuyun. Ben de çocukluğumdan beri bu konuda dersimi çalışan biriyim. Biz buradaysak eğer Atatürk sayesinde buradayız. Ülkemize hala oyunlar oynanıyor, Atatürk'ün geçmişte ne devrimler yaptığını görüyoruz. Ülkemizin çevresinde neler olduğunu da görüyoruz. Biz yıkılmaz bir ülkeyiz, bugünleri görürken de bunu görüyorum. Ay yıldızlı formayla sahaya çıkmak başka bir duyguydu her zaman. Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için çok gururluyum"