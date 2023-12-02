Pendikspor - Galatasaray maçı öncesinde Ndombele'nin o görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu! Sahaya dişlerini karıştırarak girdi

Pendikspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. İki takım için de kritik önem taşıyan müsabaka öncesinde sarı - kırmızılı takımın yedekleri arasında yer alan Tanguy Ndombele'nin görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında bulundu.

DİŞLERİNİ KARIŞTIRDI, GÜNDEM OLDU



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Takımlar sahaya çıkmadan hemen önce yedek kulübesine doğru ağır adımlarla yönelen Ndombele'nin parmaklarıyla dişlerini karıştırması futbolseverlerin gündemine oturdu.

Galatasaraylı taraftarlar, fazla kiloları ve performansıyla eleştirilen Fransız futbolcu için sosyal medyada birçok yorum yaptı.

