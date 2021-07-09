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Penelope Cruz ve Javier Bardem'in aile tatili

09.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının iki ünlüsü Penelope Cruz ve Javier Bardem, yıllar önce yakın arkadaş olarak birbirlerinin hayatına girdi. Sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü, oradan da evliliğe uzandı. Şimdi 11 yıldır iki çocuklu ve mutlu bir evlilik sürdürüyorlar.

Gösteri dünyasında eşine çok da sık rastlanmayan uzun evliliğin kahramanları olan çift, iki çocuklarıyla birlikte çıktıkları tatilde objektiflere takıldı.

BU KEZ KAÇAMADILAR

İspanyol sinemasında başlayan kariyerlerini Hollywood'a taşıyan ve orada da başarılı bir şekilde sürdüren Penelope Cruz ile Javier Bardem, özel hayatlarını genellikle kameraların uzağında sürdürüyor.
Özellikle de çocuklarını, meraklı bakışlardan saklamak için yıllardır ellerinden geleni yapıyorlar.
47 yaşındaki Cruz ile 52 yaşındaki Bardem, ailece çıktıkları Sardinya tatilinde bu kez objektiflerden kaçamadılar.

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10 yaşında Leo adında bir erkek, 7 yaşında Luna adında bir kız çocukları bulunan Penelope Cruz ile Javier Bardem, önceki gün plajda görüntülendi. Mavi bir mayo giyen Cruz ile siyah mayosuyla plaja inen Bardem, gün boyu çocuklarıyla kumsalda oynayıp denize girdi.
Çift, zaman zaman da el ele tutuşup birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
Penélope Cruz
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