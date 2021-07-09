Penelope Cruz ve Javier Bardem'in aile tatili

Gösteri dünyasında eşine çok da sık rastlanmayan uzun evliliğin kahramanları olan çift, iki çocuklarıyla birlikte çıktıkları tatilde objektiflere takıldı.

BU KEZ KAÇAMADILAR

İspanyol sinemasında başlayan kariyerlerini Hollywood'a taşıyan ve orada da başarılı bir şekilde sürdüren Penelope Cruz ile Javier Bardem, özel hayatlarını genellikle kameraların uzağında sürdürüyor.

Özellikle de çocuklarını, meraklı bakışlardan saklamak için yıllardır ellerinden geleni yapıyorlar.

47 yaşındaki Cruz ile 52 yaşındaki Bardem, ailece çıktıkları Sardinya tatilinde bu kez objektiflerden kaçamadılar.

HALA BİRBİRLERİNDEN HEYECAN DUYUYORLAR 10 yaşında Leo adında bir erkek, 7 yaşında Luna adında bir kız çocukları bulunan Penelope Cruz ile Javier Bardem, önceki gün plajda görüntülendi. Mavi bir mayo giyen Cruz ile siyah mayosuyla plaja inen Bardem, gün boyu çocuklarıyla kumsalda oynayıp denize girdi.