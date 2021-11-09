Pierre Antik Kent kazılarında tarihe ışık tutuldu! 6. yüzyıl depreminin izlerine rastlandı

Perre Antik Kentin, 1’i Roma Çeşmesi bölgesinde, 6’sı nekropol alanın batısında olmak üzere 7 ayrı açmada yürütülen kazı çalışmalarında yeni eserler ve bilgiler elde edildi. Nekropol alanın batı kısmındaki arazide yapılan kazılarda, 1400 yıllık yerleşim alanında oda kalıntıları ortaya çıktı.

DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILDI

Yerleşim alanındaki kazılarda, yapıların çatı kiremitlerinin tamamen çökme şekilde ortaya çıktı. Arkeologlar ve bilim adamları yaptıkları araştırmada, Kuzey Mezopotamya’da M.S. 6 ve 7. Yüzyıl arasında Samosata’yı (Samsat) etkileyen depremde Perre Antik Kent’inde etkilendiği görüşüne vardı. Ortaya çıkan bu yapıların depremde yıkıldığı tahmin ediliyor. Kaynaklarda, bu depremin büyük bir yıkıma neden olduğu belirtiliyor.

Ortaya çıkan konut içinde ayrıca Pompeii tipi değirmen, Geç Antik Çağ’da bağcılık ve üzüm işçiliğinin yanı sıra küçük ölçekli tahıl üretimin yapıldığını gösteren eserler çıktı.

Daha önce İl Özel İdare ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yapılan kazıların ardından Türk Tarih Kurumu’nun verdiği destek ile Perre Antik Kentteki kazıların devam ettiğini belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Genç Antik Çağ tarihi ile yeni bulgular ortaya çıktığını kaydetti.

Alkan, “Perre Antik Kent’in milattan sonra 6. ve 7. yüzyıl arasında Kuzey Mezopotamya’da meydana gelen ve Antik Samosata’yı vuran büyük depremin Perre Antik Kent’i de etkilediğini görüyoruz. Kazılarda deprem izlerinin ortaya çıktığını düşünmekteyiz. Bunu bize gösteren kanıtlar ise, üst örtüdeki çatı kiremitlerinin çökme şeklinde tamamen yıkılmasıdır” dedi.