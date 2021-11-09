Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Pierre Antik Kent kazılarında tarihe ışık tutuldu! 6. yüzyıl depreminin izlerine rastlandı

Pierre Antik Kent kazılarında tarihe ışık tutuldu! 6. yüzyıl depreminin izlerine rastlandı

09.11.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perre Antik Kent Nekropol alanın ön kısmında başlatılan kazılarda milattan sonra 6. ve 7. Yüzyıl arasında meydana gelen büyük depremin izlerine rastlandı.

Perre Antik Kentin, 1’i Roma Çeşmesi bölgesinde, 6’sı nekropol alanın batısında olmak üzere 7 ayrı açmada yürütülen kazı çalışmalarında yeni eserler ve bilgiler elde edildi. Nekropol alanın batı kısmındaki arazide yapılan kazılarda, 1400 yıllık yerleşim alanında oda kalıntıları ortaya çıktı.

DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILDI

Yerleşim alanındaki kazılarda, yapıların çatı kiremitlerinin tamamen çökme şekilde ortaya çıktı. Arkeologlar ve bilim adamları yaptıkları araştırmada, Kuzey Mezopotamya’da M.S. 6 ve 7. Yüzyıl arasında Samosata’yı (Samsat) etkileyen depremde Perre Antik Kent’inde etkilendiği görüşüne vardı. Ortaya çıkan bu yapıların depremde yıkıldığı tahmin ediliyor. Kaynaklarda, bu depremin büyük bir yıkıma neden olduğu belirtiliyor.
Ortaya çıkan konut içinde ayrıca Pompeii tipi değirmen, Geç Antik Çağ’da bağcılık ve üzüm işçiliğinin yanı sıra küçük ölçekli tahıl üretimin yapıldığını gösteren eserler çıktı.
Daha önce İl Özel İdare ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yapılan kazıların ardından Türk Tarih Kurumu’nun verdiği destek ile Perre Antik Kentteki kazıların devam ettiğini belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Genç Antik Çağ tarihi ile yeni bulgular ortaya çıktığını kaydetti.
Alkan, “Perre Antik Kent’in milattan sonra 6. ve 7. yüzyıl arasında Kuzey Mezopotamya’da meydana gelen ve Antik Samosata’yı vuran büyük depremin Perre Antik Kent’i de etkilediğini görüyoruz. Kazılarda deprem izlerinin ortaya çıktığını düşünmekteyiz. Bunu bize gösteren kanıtlar ise, üst örtüdeki çatı kiremitlerinin çökme şeklinde tamamen yıkılmasıdır” dedi.
Kazılarda görevli Arkeolog Yıldız Ersönmez ise konuşmasında, “Stroser dediğimiz çatı kiremidi yığınları ile karşılaştık. Bu yığınlar çökme şeklindeydi. Bu da bizim aklımıza deprem ihtimalini getirdi” diye konuştu. (İHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

“En iyi aksesuarım” dedi! İç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

“En iyi aksesuarım” dedi! İç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

7 asırlık köprüde ilginç detay! Görenleri şaşırtıyor

7 asırlık köprüde ilginç detay! Görenleri şaşırtıyor

Kaynaklar tükeniyor! Tehlike çanları çalıyor

Kaynaklar tükeniyor! Tehlike çanları çalıyor

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.