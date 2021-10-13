YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Pilav üstü döner nasıl yapılır? MasterChef evde pilav üstü döner tarifi ve malzemeleri neler?

Pilav üstü döner nasıl yapılır? MasterChef evde pilav üstü döner tarifi ve malzemeleri neler?

13.10.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te bugün yarışmacılardan pilav üstü döner yapmaları istendi. Döner çeşitleri arasında en çok tercihler arasında yer alan pilav üstü dönerin malzemeleri ve tarifi merak konusu oldu. Peki pilav üstü döner nasıl yapılır? MasterChef evde pilav üstü döner tarifi ve malzemeleri neler? İşte tarifi ve ayrıntılar...

Döner çeşitleri arasında en çok tercih edilen pilav üstü döner, bugün MasterChef'in yeni bölümü sonrası merak edildi. Malzemeleri ve tarifi araştırılan pilav üstü döner evde de rahatlıkla hazırlanabiliyor. Peki pilav üstü döner nasıl yapılır?

PİLAV ÜSTÜ DÖNER NASIL YAPILIR?

Türk mutfağından tüm dünyaya yayılan nefis bir et yemeği olarak bilinen döner, farklı çeşitleri ile çokça sevilerek tüketiliyor. MasterChef'in yeni bölümü sonrası pilav üstü döner tarifi merak ediliyor.

PİLAV ÜSTÜ DÖNER MALZEMELERİ NELER?

PİLAV ÜSTÜ DÖNER MALZEMELERİ NELER?
2 tane patates 2 tane domates 1 çorba kaşığı salça 2 çorba kaşığı yoğurt Tuz Karabiber 4 tane biber 400 gr. kuzu eti 1 tane soğan

PİLAV ÜSTÜ DÖNER TARİFİ...

PİLAV ÜSTÜ DÖNER TARİFİ...
Öncelikle susuz yoğurt, salça, rendelenmiş soğan ve tuzu karıştırmak için bir kaba koymalı ve malzemeleri iyice karıştırmalıyız. Sonra kuzu etinden hazırlanmış bifteği iyice inceltiyoruz. Streç filmin üzerine eti yaydıktan sonra üzerine hazırlanmış soğanlı sos sürelim. Tuzunu, karabiberini de ilave edelim.
Daha sonra üzerine tekrar et koyalım ve tekrar sos koyarak kat kat dizelim. Tüm et ve soslar bitince streçle sıkı, sıkı sararak mümkünse birkaç saat civarı dolapta bekletelim. Dolapta sertleştikten sonra ince şekilde doğrayarak yüksek ateşte pişirelim. Dönerinizi sade pirinç pilavı, sotelenmiş domates, biber ve çıtır patates kızartması ile beraber servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Eli kasığımda bir adamla..." Kocası konuştu

"Eli kasığımda bir adamla..." Kocası konuştu

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kütür kütür turşu yapmak hayal değil!

Kütür kütür turşu yapmak hayal değil!

Sırrı ortaya çıktı! Kabarması için...

Sırrı ortaya çıktı! Kabarması için...

Günler geçse de bayatlamıyor!

Günler geçse de bayatlamıyor!

Türk mutfağının en lezzetlisi! İçmeye doyamayacaksınız

Türk mutfağının en lezzetlisi! İçmeye doyamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.