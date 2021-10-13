Pilav üstü döner nasıl yapılır? MasterChef evde pilav üstü döner tarifi ve malzemeleri neler?

Döner çeşitleri arasında en çok tercih edilen pilav üstü döner, bugün MasterChef'in yeni bölümü sonrası merak edildi. Malzemeleri ve tarifi araştırılan pilav üstü döner evde de rahatlıkla hazırlanabiliyor. Peki pilav üstü döner nasıl yapılır?

PİLAV ÜSTÜ DÖNER NASIL YAPILIR?

Türk mutfağından tüm dünyaya yayılan nefis bir et yemeği olarak bilinen döner, farklı çeşitleri ile çokça sevilerek tüketiliyor. MasterChef'in yeni bölümü sonrası pilav üstü döner tarifi merak ediliyor.

PİLAV ÜSTÜ DÖNER MALZEMELERİ NELER? 2 tane patates 2 tane domates 1 çorba kaşığı salça 2 çorba kaşığı yoğurt Tuz Karabiber 4 tane biber 400 gr. kuzu eti 1 tane soğan

PİLAV ÜSTÜ DÖNER TARİFİ... Öncelikle susuz yoğurt, salça, rendelenmiş soğan ve tuzu karıştırmak için bir kaba koymalı ve malzemeleri iyice karıştırmalıyız. Sonra kuzu etinden hazırlanmış bifteği iyice inceltiyoruz. Streç filmin üzerine eti yaydıktan sonra üzerine hazırlanmış soğanlı sos sürelim. Tuzunu, karabiberini de ilave edelim.