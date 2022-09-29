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Pınar Altuğ kızı Su ile pozlarını paylaştı! "Aynı babası" yorumuna yanıt

29.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ kızı Su ile poz verdi. 13 yaşındaki kızıyla pozlarını paylaşan Altuğ'a "Kızınız gerçekten su gibi", "Aynı babası" yorumları yağdı. Altuğ bu yorumlardan birine hemen yanıt verdi.

Kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un Su adını verdikleri bir kızı var. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su büyüdü. 13 yaşındaki Su Atacan ile annesinin pozları dikkat çekti.

Elinde sütyenle poz veren anne kızın pozlarına yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

YAĞMUR ATACAN'A BENZETİLDİ

Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'nın son haline "Kızınız gerçekten su gibi", "Aynı babası" yorumları gelirken Pınar Altuğ "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" diyen bir takipçisine de yanıt verdi.

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Oyuncu Altuğ bu yoruma "Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum ve bu durumdan Çok memnunum, sevdiğim adama benziyor" diyerek yanıt verdi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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