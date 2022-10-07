Polis okullarda öğrencilerle kitap okuyup oyunlar oynuyor

Amasya'da Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Birlikte Okuyalım, Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi" kapsamında polis memurları okullarda öğrencilerle kitap okuyor.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Şaban Sağlam, AA muhabirine, geleceklerinin teminatı çocukları fayda sağlamak amacıyla "Birlikte Okuyalım, Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi"ni başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında okullarda öğrencilerle kitap okuduklarını anlatan Sağlam, "Amacımız, öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, zararlı alışkanlıklarından korumak. Boş zamanlarını daha faydalı geçirmeleri, hayatta başarılı olmalarını sağlamak." dedi.

"Okumanın yaşı yoktur" prensibiyle hem genç hem de tecrübeli meslektaşlarının öğrencilere ve gençlere olumlu örnek olmak adına kitap okuduklarını belirten Sağlam, "Proje kapsamında okuma etkinliğimiz devam edecek. Ayrıca '10 Nisan Polis Haftası'nda da Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler doğrultusunda en çok kitap okuyacak öğrencilerimize hediyelerimiz olacak." diye konuştu.

Ülkü Ortaokulu öğrencisi Elif Duru Öztürk de ders işlerken sınıflarına polis ağabeyleri ve ablalarının geldiğini dile getirerek, "Çok şaşırdık. Bizimle kitap okumak istediklerini söylediler, birlikte kitap okuduk. Bu bizim kitap okumayı sevmemizi pekiştirdi, çok eğlendik." diye konuştu.

İlçe Halk Kütüphanesine üye olan polis memurları, buradan aldıkları kitaplarla ilçedeki okullara giderek sınıf ve okul kütüphanesinde öğrencilerle kitap okuyor.