Poyraz Dominik'te resmen hırsızlık yaptı! Evrim Keklik kendini tutamadı: All Star senelerinde biz para kazanıyoruz

Survivor Poyraz resmen Survivor tarihine geçti. Dominikli ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala ne bulduysa dolduran Poyraz 10 ödül ceza aldı.
Şoke eden olayı Acun Ilıcalı açıkladı ve görülmemiş olay sosyal medyayı da salladı.
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik Poyraz'ın yaptığını duyunca kendini tutamadı. Evrim Keklik, sözlerine "Bu çalmanın çırpmanın artık suyu çıktı, kimsenin korkusu da kalmadı. Yeriz cezamızı otururuz aşağıya diyorlar" diyerek başladı.
Evrim Keklik yarışmacıların kazançlarına da gönderme yaparak Poyraz'ın cezasını az bulduğunu belirtti.
Bir dönem yarışmada çok konuşulan Evrim şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde.