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  4. Poyraz Dominik'te resmen hırsızlık yaptı! Evrim Keklik kendini tutamadı: All Star senelerinde biz para kazanıyoruz

Poyraz Dominik'te resmen hırsızlık yaptı! Evrim Keklik kendini tutamadı: All Star senelerinde biz para kazanıyoruz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2024 08:16
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Survivor All Star tarihinde görünmemiş bir olay yaşandı. Yiğit Poyraz Dominikli bir ailenin evine gizlice girip erzak çaldı. Eski yarışmacılardan Evrim Keklik ise yarışmacıların yarışmadan para kazandığını açıklayarak Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Survivor Poyraz resmen Survivor tarihine geçti. Dominikli ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala ne bulduysa dolduran Poyraz 10 ödül ceza aldı.


Keşfet

EVRİM KEKLİK'TEN BOMBA ÖNERİ

Şoke eden olayı Acun Ilıcalı açıkladı ve görülmemiş olay sosyal medyayı da salladı.

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik Poyraz'ın yaptığını duyunca kendini tutamadı. Evrim Keklik, sözlerine "Bu çalmanın çırpmanın artık suyu çıktı, kimsenin korkusu da kalmadı. Yeriz cezamızı otururuz aşağıya diyorlar" diyerek başladı.

Evrim Keklik yarışmacıların kazançlarına da gönderme yaparak Poyraz'ın cezasını az bulduğunu belirtti.

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Bir dönem yarışmada çok konuşulan Evrim şu ifadeleri kullandı: 


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"Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde.

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Evrim Keklik Yiğit Poyraz Acun Ilıcalı
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