Profiterol nasıl yapılır? Profiterol malzemeleri neler?

Üstü eritilmiş çikolata kaplı nefis tatlı profiterolün nereden geldiği bilinmiyor. Ancak Fransız tatlısı olduğu yönünde iddialar var. Profiterol, uğraştırıcı bir tarif olduğu kadar yemesi keyifli bir tatlı. Profiterolün kreması için 1 adet yumurta, 500 ml. süt, 1.5 çay bardağı toz şeker ve 1 paket vanilin gerekiyor. İşte nefis profiterol tarifi...

PROFİTEROL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Profiterol hamuru için: * 1 su bardağı un * 3 yemek kaşığı un * 1 su bardağı su * 1/ 2 paket margarin * 3 adet büyük yumurta

Profiterol kreması için: * 1 adet yumurta * 500 ml. süt * 1.5 çay bardağı toz şeker * 1 paket vanilin

Çikolata sosu için: * 220 gram bitter çikolata * 200 gram krema

PROFİTEROL TARİFİ Profiterol kreması için sos tenceresine 1.5 çay bardağı toz şeker ve 2.5 su bardağı sür ilave edin. Sonrasında 1 tane yumurta ve 3 yemek kaşığı un ilave ederek orta ateşte pişirin. Profiterol koyulaşınca kremasına 1 paket vanilin ilave edin ve tekrar karıştırın. Profiterol kremasını ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğutun. Krema soğuyunca sıkma poşetine alın ve 1 saat boyunca buzdolabında bekletin.