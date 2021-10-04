Profiterol nasıl yapılır? Profiterol malzemeleri neler?

Üstü eritilmiş çikolata kaplı nefis tatlı profiterolün nereden geldiği bilinmiyor. Ancak Fransız tatlısı olduğu yönünde iddialar var. Profiterol, uğraştırıcı bir tarif olduğu kadar yemesi keyifli bir tatlı. Profiterolün kreması için 1 adet yumurta, 500 ml. süt, 1.5 çay bardağı toz şeker ve 1 paket vanilin gerekiyor. İşte nefis profiterol tarifi...
PROFİTEROL TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Profiterol hamuru için:
* 1 su bardağı un
* 3 yemek kaşığı un
* 1 su bardağı su
* 1/ 2 paket margarin
* 3 adet büyük yumurta
Profiterol kreması için:
* 1 adet yumurta
* 500 ml. süt
* 1.5 çay bardağı toz şeker
* 1 paket vanilin
Çikolata sosu için:
* 220 gram bitter çikolata
* 200 gram krema
PROFİTEROL TARİFİ
Profiterol kreması için sos tenceresine 1.5 çay bardağı toz şeker ve 2.5 su bardağı sür ilave edin. Sonrasında 1 tane yumurta ve 3 yemek kaşığı un ilave ederek orta ateşte pişirin. Profiterol koyulaşınca kremasına 1 paket vanilin ilave edin ve tekrar karıştırın. Profiterol kremasını ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğutun. Krema soğuyunca sıkma poşetine alın ve 1 saat boyunca buzdolabında bekletin.
Profiterol hamuru için 125 gram margarini ve 1 su bardağı suyu tencerede kaynatın. Ardından üzerine 1 su bardağı un ilave edin ve topaklanmaması için karıştırmaya başlayın. Hamur topaklanınca ocaktan alın ve oda sıcaklığında yaklaşık 15 dakika boyunca bekletin. Hamura 3 adet yumurtayı tek tek eleyerek yedirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum