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  4. Psikolog Esra Ezmeci gelen soru karşısında şaşkına döndü! "Kocam bana ve eltime ağda yapıyor"

Psikolog Esra Ezmeci gelen soru karşısında şaşkına döndü! "Kocam bana ve eltime ağda yapıyor"

10.05.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan yaptığı soru-cevap paylaşımlarıyla herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Esra Ezmeci'ye akılalmaz sorular geliyor. Bir takipçisinin özel hayatından gelen soru karşısında, ünlü psikolog şaşkına döndü.

Fulya ile Umudun Olsun programıyla herkes tarafından tanınan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında takipçilerinin özel hayatlarıyla ilgili soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ilginç sorular

Dün akşam takipçilerinin sorularını yanıtlayan Esra Ezmeci, gelen sorular karşısında şoke oldu.
Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, görenlerin gözlerine inanamadığı itirafları paylaşmayı sürdürüyor.
Takipçileriyle dün akşam gerçekleştirdiği soru-cevap sonrasında yine akılalmaz sorular gündeme geldi. Takipçilerden biri, "Bana ve eltime kocam ağda yapıyor. Eltime yapmasını istemiyorum abim kızar diyor" sorusuyla ünlü psikoloğu şoke etti.
Soru karşısında şaşkına dönen ünlü psikolog, takipçisine "Size de eltinize de yapmasın. İkinizde başka birine gidin" yanıtını verdi.

İşte Esra Ezmeci'ye gelen ilginç sorular:

İşte Esra Ezmeci'ye gelen ilginç sorular:
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