Puan kaybı sonrası hedefte Okan Buruk var! "Neden oyundan alıyorsun?"

Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor karşısında 2 puan bırakan Galatasaray'ın yaşadığı bu kritik kaybın yankıları sürerken, spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Özellikle Teknik Direktör Okan Buruk'a yüklenen yazarlar, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Eyüpspor, Galatasaray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş… Arda Turan, Galatasaraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış… Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır. Sahanın çalışkanı Barış'ın ceza alanına getirip final paslarında isabeti yakalayamaması G.Saray'ın erken gol bulmasını engelledi. Zor gollerin adamı Barış Alper uzatmalarda fazla kullanmadığı sol ayağı ile iğne deliğinden geçirip mükemmel bir gol attı. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi." [Sabah]
Ligde önüne geleni deviren Galatasaray'ı Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor durdurdu! Berke Özer, uzun yıllardır sahalarımızda göremediğimiz bir kalecilik performansı ortaya koydu! Galatasaray kazanmak için her şeyi yaptı ama tam 12 net kurtarış yapan uçan panter Berke Özer, Aslan Cimbom'u durdurdu! Galatasaray golü yedikten sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Art arda pozisyonlar buldu, 2 top direkten döndü. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, jeneriklik kurtarışlar yaptı. Berke'yi izlerken içimden 'Bu Berke uçak düşse onu da tutar' dedim. Galatasaraylı oyuncular vurdu; Berke kurtardı. Berke'nin içine Örümcek Adam, Süpermen, Hulk kaçmış gibiydi. Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleci arıyor! Uzaklarda aramasın! Hemen alsın Berke Özer'i!" [Fotomaç]
"Galatasaray'ın son bölümde tükenen enerjisiyle birleşince puan kaybını kaçınılmaz hale getirdi. Maçın seksen beşinci dakikasında yapılan üç oyuncu değişikliği ise bir hamleden çok panik havası yarattı. O dakikalarda bulunan pozisyonlarda da sahanın en iyisi Berke Özer devleşti. Sezonun şu ana kadarki en iyi performansı olabilir. Galatasaray'da ise orta sahada topu iyi kullanan Sara, dün takımının en iyi ismiydi. Orta saha ile hücum arasında paslarıyla bağlantıyı çok iyi sağladı. Fiziksel olarak Osimhen'den sonra sahada en iyisiydi. Ancak oyundan alınması bence bir hataydı. Eğer Galatasaray teknik heyeti, bu ikiliye doksan dakika boyunca eşlik edecek oyuncu sayısını artırmazsa, ligin bu bölümündeki bu sürpriz puan kayıpları devam edebilir." [Akşam]
"Galatasaray iç sahada Eyüpspor'la oynuyor elbette tek hedef galibiyet... Ama bu maç için önemli bir konu da ligde son oynanan Samsunspor ile Bodrum maçından 3 puan almalarına rağmen o eski güçlü oyunundan uzak bir görüntü vermeleri... Galatasaray 3/4/2/1 dizilişi ile başladı. Bu düzende takımın omurgasında 9 oyuncu ile oynamalarına rağmen karşı presi doğru yapamadıklarından çok hücum geçişi yediler. Bir an önce Okan hoca bu doğru olmayan 3'lü oyundan vazgeçmeli. Galatasaray kötü oynadığı maçları zaten kazanmasını bilen bir takımdı. Ancak böylesine hücumda çok etkili oldukları çok net pozisyonlardan yararlanamadıkları (Elbette yaptığı savunma anlayışı için bunları söylemek mümkün değil. bu dengesiz oyun anlayışında) en önemli problem yediğinden fazlasını atman gerekiyor. Bu maç için bu yeterli olmayınca hiç hesapta olmayan 2 puanı kendi evinde kaybetmiş oldu." [Fotomaç]
Maçın ilk dakikası Thiam'ın eli Sallai'nin yüzünde net sarı ama vermedi. Eyüp ceza alanı içinde Yunus, Caner'in ellerini vücudunda hissettiği an penaltı beklentisi ile kendini bıraktı temas var fakat eylem yok penaltı olmaz. 22'de Osimhen-Claro mücadelesinde Claro topa vuruyor penaltı olmaz... Devamında Barışİlter kısa mesafe basit itmelere itibar edilmiyor çünkü yan yana mücadele içindeler... Hakemin sahadaki yorumu devam. Maçın önemli pozisyonu Sanchez-Thiam mücadelesinde Sanchez yere düşüyor sağ bacak dik krampon çivileri yukarıda rakibinin sol karın boşluğuna şiddeti yüksek olmayan sancak gaddarlık içeren ayakla bir teması var. Topla oynama durumu söz konusu değil, teşebbüsü bile kırmızı karttır. Hakem göstermedi. Ayak yukarı gelirken şortu sıyırıyor karın boşluğuna temas ediyor hakem çözemedi. VAR da çözemedi... Kurumlar arası gereksiz inatlaşma, ikliminde hakemin gösterdiği doğru sarı kartlar var göstermediği kartlar var, faul standardı yok. Kendisine yapılan mobinglere karşı önlem alamadı, disipline edemedi. Çok deneyime ihtiyacı var çok. MHK'daki arkadaşlar lütfen bu genç hakemleri ezdirmeyin, yazık ediyorsunuz onlara. Futbolumuzun seyir kalitesini bozmayın provoke etmeyin. Böyle hakem yetiştirilmez, hakemlik böyle yönetilmez." [Fotomaç]