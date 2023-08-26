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Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı oğlu Edvan kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı babası'

26.08.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rafet El Roman önceki gün 55'inci yaş gününü kutladı. Kızları Su ve Şevval El Roman ile oğlu Edvan'ın sürpriz kutlamasıyla mutlu olan Rafet El Roman o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çocuklarıyla doğum gününü kutlayan Rafet El Roman'ın paylaşımına oğlu Edvan ile benzerliği damga vurdu.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman 55'nci yaş gününü kutladı. Kızları Su ve Şevval El Roman ile oğlu Edvan'ın kendisi için hazırladığı pasta ile mutlu olan Rafet El Roman çocukları ile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

1996 yılında evlendiği manken Tuğba Altıntop'tan 2003 yılında boşanan ünlü şarkıcının bu evlilikten Su ve Şevval adından iki kızı var. Rafet El Roman'ın kızlarını herkes tanırken ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü bir de oğlu var.

Rafet El Roman 1

Rafet El Roman'ın doğum günü paylaşımına oğlu Edvan damga vurdu. Eski sevgilisi Yeşim Eryıldırım’dan olan oğlu Edvan kocaman oldu. Şimdilerde 23 yaşında genç bir delikanlı olan Edvan'ın babasıyla benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Rafet El Roman 2

Rafet El Roman'ın kızları ve oğlu ile paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü şarkıcının gönderisinin altına; 'Oğlu aynı babası', 'Edvan babasının kopyası', 'Oğlu tıpkı babası', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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