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    4. Ramazan’da tok tutan atom içeceğine yoğun ilgi! 'Satışlarımız yükseldi' Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuda enerji veriyor

    Ramazan’da tok tutan atom içeceğine yoğun ilgi! 'Satışlarımız yükseldi' Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuda enerji veriyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.03.2024 12:03
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    Gaziantep’te iftar sonrası tüketilen geleneksel içeceklerden bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan 'atom'a ilgi arttı.

    Gaziantep’te vatandaşlar Ramazan ayında uzun saatler süren oruçtan sonra vücutlarını yeniden canlandırmak ve bağışıklık sistemlerini desteklemek için “atom” içeceğini tercih ediyor.

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    Atom içeceği özellikle Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçeriğindeki doğal malzemeler ve baharatlar sayesinde, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. Gaziantep’te 8 yıldır sağlıklı meyve suları satan işletmeci Çetin Bayar, iftardan sonra atom içeceğine ilginin arttığını söyledi.

    "İFTARDAN SONRA İŞİMİZ ÇOK YOĞUN OLUYOR"

    "İFTARDAN SONRA İŞİMİZ ÇOK YOĞUN OLUYOR"

    Atom içeceğinin Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirdiği için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini söyleyen Bayır, “İftardan sonra işimiz çok yoğun oluyor. Vatandaşlar genelde atom içeceğine talep gösteriyor. İçerisinde ballı çerezimiz var.

    Vatandaşların atom içeceğini talep etmesinin nedeni ise tok tutmasıdır. Vücudu sıcak tutma ve enerji verme özelliği de vardır. İçerisinde; havuç, greyfurt, portakal ve limon var. Bu da ayrı bir karışımızdır. Bu içeceğimiz bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok tercih ediliyor” dedi.

    "RAMAZAN AYINDA VÜCUDU DİNÇ TUTAR"

    "RAMAZAN AYINDA VÜCUDU DİNÇ TUTAR"

    Atom içeceğinin oruç tutanlar için vücudu dinç tutacağını belirten Bayır, “Vatandaşlar Ramazan ayında bağışıklıklarını güçlü tutup dinç kalabilmek için atom tüketiyor. İftardan sonra genellikle portakal suyu, nar suyu gibi içeceklere talep oluyor.

    Fakat en çok talep atom ve C vitaminli karışım içeceği çok satıyoruz. Geçen yıla oranla satışlarımız biraz daha yükseldi. Fiyatlarımız ise şu şekilde; atom 40 TL, nar suyu 40 TL, portakal suyu ve diğer içecekler 30 TL” şeklinde konuştu.

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