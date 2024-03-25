Ramazan’da tok tutan atom içeceğine yoğun ilgi! 'Satışlarımız yükseldi' Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuda enerji veriyor

Gaziantep’te vatandaşlar Ramazan ayında uzun saatler süren oruçtan sonra vücutlarını yeniden canlandırmak ve bağışıklık sistemlerini desteklemek için “atom” içeceğini tercih ediyor.
Atom içeceği özellikle Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçeriğindeki doğal malzemeler ve baharatlar sayesinde, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. Gaziantep’te 8 yıldır sağlıklı meyve suları satan işletmeci Çetin Bayar, iftardan sonra atom içeceğine ilginin arttığını söyledi.
Atom içeceğinin Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirdiği için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini söyleyen Bayır, “İftardan sonra işimiz çok yoğun oluyor. Vatandaşlar genelde atom içeceğine talep gösteriyor. İçerisinde ballı çerezimiz var.
Vatandaşların atom içeceğini talep etmesinin nedeni ise tok tutmasıdır. Vücudu sıcak tutma ve enerji verme özelliği de vardır. İçerisinde; havuç, greyfurt, portakal ve limon var. Bu da ayrı bir karışımızdır. Bu içeceğimiz bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok tercih ediliyor” dedi.
Atom içeceğinin oruç tutanlar için vücudu dinç tutacağını belirten Bayır, “Vatandaşlar Ramazan ayında bağışıklıklarını güçlü tutup dinç kalabilmek için atom tüketiyor. İftardan sonra genellikle portakal suyu, nar suyu gibi içeceklere talep oluyor.
Fakat en çok talep atom ve C vitaminli karışım içeceği çok satıyoruz. Geçen yıla oranla satışlarımız biraz daha yükseldi. Fiyatlarımız ise şu şekilde; atom 40 TL, nar suyu 40 TL, portakal suyu ve diğer içecekler 30 TL” şeklinde konuştu.