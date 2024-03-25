Ramazan’da tok tutan atom içeceğine yoğun ilgi! 'Satışlarımız yükseldi' Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuda enerji veriyor

Vatandaşların atom içeceğini talep etmesinin nedeni ise tok tutmasıdır. Vücudu sıcak tutma ve enerji verme özelliği de vardır. İçerisinde; havuç, greyfurt, portakal ve limon var. Bu da ayrı bir karışımızdır. Bu içeceğimiz bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok tercih ediliyor” dedi.