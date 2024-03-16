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    4. Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti Halep kahkesine yoğun ilgi! Satışlar yüzde 100 arttı! Kilogramı 130 TL

    Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti Halep kahkesine yoğun ilgi! Satışlar yüzde 100 arttı! Kilogramı 130 TL

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.03.2024 14:48
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    Gaziantep’te Ramazan ayına özel yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Halep kahkesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Gaziantep’te genellikle Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Kentin farklı noktalarındaki pastanelerde yapılan ve “Halep kahkesi”, Gaziantep’te Ramazan ayının en çok satılan ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarını bu eşsiz lezzetle taçlandırmak için pastanelere akın ediyor.

    Chef Gpt

    "RAMAZAN AYINDA FAZLA TALEP GÖRÜYOR"

    "RAMAZAN AYINDA FAZLA TALEP GÖRÜYOR"

    Halep kahkesinin tarihinin çok eskiye dayandığını söyleyen pastaneci Sedat Dinler, “Ramazan bereket ayıdır. Halep kahkesi Ramazan ayının vazgeçilmezidir. Hatta bu kahke Ramazan ayında daha çok satıldığı için Ramazan kahkesi olarak söyleniyor.

    Kahkenin en büyük lezzetlerinden bir tanesi yağı ve mahlebidir. Mahlep ağacının meyvesine ait çekirdeklerin kurutulup, toz haline getirilmesi ile elde edilen bir baharat türüdür. Buna en güzel kokuyu veren mahleptir. Osmanlı’dan gelen bir kültür olduğu için özellikle Ramazan ayında fazla talep görüyor” dedi.

    "RAMAZAN'DA SATIŞLAR YÜZDE YÜZ ARTIYOR"

    "RAMAZAN'DA SATIŞLAR YÜZDE YÜZ ARTIYOR"

    Ramazan ayına özgü olan Halep kahkesinin satışlarının yüzde 100 arttığını belirten Dinler, “Talep çok fazla. Vatandaşlar baya memnun. Dediğim gibi bu bir Ramazan kültürüdür.

    Halep kahkesi Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Normal bir zamanda yüzde 10 satıyorsak, Ramazan ayında bu seviye yüzde 100’e çıkıyor” ifadelerini kullandı.

    "KİLOGRAMINI 130 TL'YE SATIYORUZ"

    "KİLOGRAMINI 130 TL'YE SATIYORUZ"

    Vatandaşların rahatlıkla kahke alabilmesi için fiyatları çok yükseltmediklerini ifade eden Dinler, “Fiyatları çok yüksek seviyede tutmadık. Her şeye zam geldiği için ürünlere de yüzde 30 veya yüzde 50 zam yaptık.

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