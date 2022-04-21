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Reha Muhtar 'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

21.04.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle 2000'li yılların başında, adından sıklıkla söz ettiren ünlü haber sunucusu Reha Muhtar, uzun süredir ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Son haliyle dikkat çeken Reha Muhtar, görenleri şaşırttı.

62 yaşında ünlü televizyoncu Reha Muhtar, kendine has haber sunumuyla bir dönem Show TV ekranlarında fırtınalar estirmişti.

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Uzun süredir ekrana çıkmayan ünlü sunucu, kendini babalığa adadı. Ünlü sanatçı Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı ve Deniz Uğur ile birlikteliğinden ikizleri olan Reha Muhtar, tüm vaktini çocuklarına adadı.

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REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseye kadar TED Ankara Koleji'nde okudu. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi.

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Kariyerine 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Muhtar; TRT 1, CNN International, Kanal D, Star TV, Show TV gibi birçok medya kuruluşunda ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.

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Aynı zamanda köşe yazarlığı da yapan Reha Muhtar, 2004 yılında ATV'ye geçti ve Akademi Türkiye jürisi oldu. Reha Muhtar; PişşTi, Çapraz Ateş, Çok Farklı, Son Kale gibi programları sundu. Reha Muhtar'ın gazetecilik kariyeri, 2016 yılının Kasım ayında Vatan Gazetesi'nden ayrılmasıyla son buldu.
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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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