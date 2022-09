Renault Trucks Buyruk Grup Konya Bayisi açıldı

Renault Trucks Buyruk Grup Konya Bayisi düzenlenen törenle açıldı.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, KOBİSAN 3. Sanayi Sitesi'ndeki bayinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buyruk Grup'u çalışmalarından dolayı tebrik eden Delepine, "Renault Truck Türkiye, Türkiye'de 25 yılı aşkın süredir yer almakta ve pazar şirketi olarak hizmet vermektedir. Son 6 yıla baktığımızda Renault Trucks Türkiye'de ağır vasıta pazarında en hızlı büyüyen marka olmuştur. Bütün konsantrasyonumuz müşteri memnuniyeti üzerinedir." diye konuştu.

Delepine, müşteri memnuniyeti konusunda öncü firmalardan olduklarının altını çizerek, Renault Trucks'ın Konya bayisinin hayırlı olmasını diledi.

Buyruk Grup Genel Müdürü Mehmet Ali Buyruk da ilk olarak 1985 yılında başladıkları ticari hayatlarını 1992 yılında traktör ve ekipman satışına başlayarak sürdürdüklerini anlattı.

Babası Hasan Buyruk'un öncülüğünde kardeşleri Hakan Buyruk, Orhan Buyruk ile çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Buyruk, şöyle konuştu:

"Şu an bünyemizde her biri kendi segmentinde iddialı olan traktör ve otomobil bayilikleri bizim kıvanç kaynağımız oldu. Şimdi yanlarına çekici tır bayiliğini de katmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu gururu siz değerli misafirlerimiz ile paylaşmak da bizlere mutluluk veriyor. Hizmet sektöründe ağır rekabet ortamına rağmen, kuruluş yılımız olan 1985 yılından bugüne dek, sağlamış olduğumuz iyi ilişkiler ve dürüst hizmet anlayışı ile müşteri portföyünü her geçen yıl daha da arttıran ve bu artışı hazmederek hizmete devam eden bir misyonu ilke edinerek yolumuza devam ettik, edeceğiz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da bayinin kent için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Renault Trucks Türkiye Başkanı Delepine, Buyruk Grup Genel Müdürü Buyruk, Angı ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.