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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 19 Eylül 2022 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

20.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları açıklandı. Yasak Elma, MasterChef, Alparslan: Büyük Selçuklu, Seversin, Bir Küçük Gün Işığı, Güldür Güldür Show gibi yapımların ekrana geldiği 19 Eylül 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 19 Eylül 2022 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları...

Dünün Reyting sonuçları belli oldu.Televizyon izleyicileri internette araştırma yapıyor. Seyrettikleri film, dizi ve programların reyting sıralamasındaki yerini görmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 19 Eylül 2022 reyting sonuçları birincisi ve detaylar haberimizde...

REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

19 Eylül Pazartesi akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Dün, Eyvah Etvah 2, Yasak Elma, MasterChef, Alparslan: Büyük Selçuklu, Seversin, Bir Küçük Gün Işığı, Güldür Güldür Show gibi dizi, film ve programlar ekrana geldi.
Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır.
Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. 20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

18 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

18 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI
18 Eylül'de Total'de 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Yargı", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Tozluyaka", 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Yargı" dizisinin özeti yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Reyting sonuçları yasak elma
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