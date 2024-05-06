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Rıdvan Dilmen canlı yayında ilk kez böyle konuştu! Fenerbahçeliler'i çok kızdırdı... "Yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.05.2024 22:08
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Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız dönerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk konusunda ihtimal veren Dilmen, bu sözleriyle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından TV 8.5 ekranlarında konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen değerlendirmesinde Galatasaray'ı çok motive gördüğünü dile getirirken, şampiyonluk için de ihtimal verdi. Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisine neden oldu.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"8-9 OLABİLİRDİ" 

"8-9 OLABİLİRDİ" 

"Galatasaray inanılmaz istekli ve arzulu oynadı. Kerem Aktürkoğlu biraz becerikli olsaydı skor belki de 8-9 olabilirdi. Takım hiçbir zaman geriye yaslanmadı. 20 küsür şut attılar."

"USAİN BOLT GİBİYDİ..." 

"USAİN BOLT GİBİYDİ..." 

"Icardi attığı ikinci golde Usain Bolt gibiydi. O golü herkes atamaz. Basit bir şey değil. Hızlı değil ama çok teknik bir futbolcu olduğunu biliyoruz."

"YÜZDE 95 ŞAMPİYON OLDU DERİM" 

"YÜZDE 95 ŞAMPİYON OLDU DERİM" 

"Haftaya tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Skor tabelasında Karagümrük 0 - 1 Galatasaray yazısını görürsem yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim. Çünkü Fenerbahçe'ye yenilme lüksü de olacak."

"SON 5 MAÇINA DİKKAT EDİN..." 

"SON 5 MAÇINA DİKKAT EDİN..." 

"Galatasaray'ın son 5 maçına dikkat edin 1-2 sarı kart görüyor ve sınırdaki futbolcuları cezalı duruma düşmüyor. Oyuna ne kadar hakim olduklarını gösteriyor."

"LİG BİR DAHA BÖYLE OLMAZ" 

"LİG BİR DAHA BÖYLE OLMAZ" 

"Önümüzdeki sezon ligdeki takım sayısı 20'den 19'a düşüyor. Bir daha böyle bir lig izlemeyiz. Zirve yarışındaki puan ortalaması düşük olur."

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Süper Lig Rıdvan Dilmen son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray süper li
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