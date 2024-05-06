Rıdvan Dilmen canlı yayında ilk kez böyle konuştu! Fenerbahçeliler'i çok kızdırdı... "Yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim"

Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından TV 8.5 ekranlarında konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen değerlendirmesinde Galatasaray'ı çok motive gördüğünü dile getirirken, şampiyonluk için de ihtimal verdi. Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisine neden oldu.
"Galatasaray inanılmaz istekli ve arzulu oynadı. Kerem Aktürkoğlu biraz becerikli olsaydı skor belki de 8-9 olabilirdi. Takım hiçbir zaman geriye yaslanmadı. 20 küsür şut attılar."
"Icardi attığı ikinci golde Usain Bolt gibiydi. O golü herkes atamaz. Basit bir şey değil. Hızlı değil ama çok teknik bir futbolcu olduğunu biliyoruz."
"Haftaya tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Skor tabelasında Karagümrük 0 - 1 Galatasaray yazısını görürsem yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim. Çünkü Fenerbahçe'ye yenilme lüksü de olacak."
"Galatasaray'ın son 5 maçına dikkat edin 1-2 sarı kart görüyor ve sınırdaki futbolcuları cezalı duruma düşmüyor. Oyuna ne kadar hakim olduklarını gösteriyor."
"Önümüzdeki sezon ligdeki takım sayısı 20'den 19'a düşüyor. Bir daha böyle bir lig izlemeyiz. Zirve yarışındaki puan ortalaması düşük olur."