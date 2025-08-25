SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray tahmini! Barış Alper Yılmaz krizine de değindi...

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 ile geçen Galatasaray liderliğini sürdürürken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray tahmini! Barış Alper Yılmaz krizine de değindi...
Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-Kırmızılılar'ın 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar 3'te 3 yaptı.

Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bu oyunu dikkat çekmeye devam ederken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"SANE KOORDİNASYONUNU TAMAMLAMIŞ" 

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray tahmini! Barış Alper Yılmaz krizine de değindi... G1

“Galatasaray'ın çok önemli bir kadrosu var. Leroy Sane'nin ilk iki haftada problemlerini gördük. Ama bugün koordinasyonunu tamamlamış olduğunu gördük."

"BU ÜLKEDE İKİNCİ FALAN YOK" 

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray tahmini! Barış Alper Yılmaz krizine de değindi... G2

"Galatasaray, ülke sınırları içerisinde 41 gol attı, 4 gol yedi. Son 14 maçı bu şekilde. Son 8 maçlarında gol dahi yemedi. Bu matematiğe bakınca 1. Galatasaray çok iyi, 2. Türkiye'de futbol falan yok.”

"SADECE YETENEK DEĞİL..." 

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray tahmini! Barış Alper Yılmaz krizine de değindi... G3

“Kadro kalitesine baktığımız zaman, Galatasaray'ın sadece yetenekle değil çalıştığını da görüyoruz. Özetlere sığmaz 10 tane pozisyonu var Galatasaray'ın. 3 maçta 10 golü var, kalesinde gol dahi görmedi. Oyuncu kalitesi gerçekten yüksek. Az önce söylediğim istatistikler Avrupa'da yok." "Bu ülkede ligimizde ağır siklet boksörler hafif siklet boksörleri mücadele ederken görüyoruz.”

"RAKİPLERDEN FARKI ÇOK" 

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray tahmini! Barış Alper Yılmaz krizine de değindi... G4

“Türkiye'de en az 10 takım bu kapasitede hafif siklet, bu kadar. Bu gerçekleri görmemiz lazım. 102 puanlar, 99 puanlar rekorlar. Bunlar olmaz. Bu lig niye erteleniyor ben onu da anlamıyorum. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakiplerden farkı çok.”

BARIŞ ALPER YILMAZ SÖZLERİ

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray tahmini! Barış Alper Yılmaz krizine de değindi... G5

"Barış Alper seyirciyle kopmak üzereydi ki yapması gerekeni yapmış (maç öncesi sosyal medya paylaşımı). Her kulüp bir ailedir, her ailede sorunlar olur. Zamanla ne olduğu anlaşılacaktır. Biz sadece ortada bir menajer arkadaşı görüyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Rıdvan Dilmen Barış Alper Yılmaz son dakika barış alper galatasaray Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Arda Güler'in milimetrik asisti geceye damga vurdu! Resmi hesap paylaştı, Türkler hücum etti

Arda Güler'in milimetrik asisti geceye damga vurdu! Resmi hesap paylaştı, Türkler hücum etti

İlk haftadan yapacağını yaptı! Kenan Yıldız durdurulamıyor

İlk haftadan yapacağını yaptı! Kenan Yıldız durdurulamıyor

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Fenerbahçe'ye Djiku piyangosu! Resmi teklif geldi...

Fenerbahçe'ye Djiku piyangosu! Resmi teklif geldi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.