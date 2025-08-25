Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray tahmini! Barış Alper Yılmaz krizine de değindi...

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-Kırmızılılar'ın 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar 3'te 3 yaptı.
Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bu oyunu dikkat çekmeye devam ederken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
“Galatasaray'ın çok önemli bir kadrosu var. Leroy Sane'nin ilk iki haftada problemlerini gördük. Ama bugün koordinasyonunu tamamlamış olduğunu gördük."
"Galatasaray, ülke sınırları içerisinde 41 gol attı, 4 gol yedi. Son 14 maçı bu şekilde. Son 8 maçlarında gol dahi yemedi. Bu matematiğe bakınca 1. Galatasaray çok iyi, 2. Türkiye'de futbol falan yok.”
“Kadro kalitesine baktığımız zaman, Galatasaray'ın sadece yetenekle değil çalıştığını da görüyoruz. Özetlere sığmaz 10 tane pozisyonu var Galatasaray'ın. 3 maçta 10 golü var, kalesinde gol dahi görmedi. Oyuncu kalitesi gerçekten yüksek. Az önce söylediğim istatistikler Avrupa'da yok." "Bu ülkede ligimizde ağır siklet boksörler hafif siklet boksörleri mücadele ederken görüyoruz.”
“Türkiye'de en az 10 takım bu kapasitede hafif siklet, bu kadar. Bu gerçekleri görmemiz lazım. 102 puanlar, 99 puanlar rekorlar. Bunlar olmaz. Bu lig niye erteleniyor ben onu da anlamıyorum. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakiplerden farkı çok.”
"Barış Alper seyirciyle kopmak üzereydi ki yapması gerekeni yapmış (maç öncesi sosyal medya paylaşımı). Her kulüp bir ailedir, her ailede sorunlar olur. Zamanla ne olduğu anlaşılacaktır. Biz sadece ortada bir menajer arkadaşı görüyoruz"
