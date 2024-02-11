Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki performansı için olay yaratacak sözler! İsmail Kartal'a demediğini bırakmadı: Kararlarının anlayamadım

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken kritik bir puan kaybı yaşadı.
Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında Fenerbahçe'nin performansına dair değerlendirmeler yaparken İsmail Kartal'a sert eleştirilerde bulundu.
"Fatih Tekke, geçen sezon da 4 tane as oyuncusunu oynatmamasına rağmen Kadıköy'de 3-3 berabere kalmıştı ve yine puan almıştı. Bugün de muhtelemen yenileceksek bile oynayabildigimiz kadar oynayabilelim demiştir."
"Açıkçası Samsunspor maçı ve bu maç benim haneme 1 puan yazmazdı. Bugün her skor çıktı. Maçın başında 3 puan bıraktı. Beraberliği yakaladı. Öne geçip 3 puanı aldı. Sonra yine beraberlik aldı. Bunun birinci sebebi 5 haftadır gözüküyor. Çok tecrübeli oyuncular olmasına rağmen herkes telaş yapıyor.
"Oyunun devamında skor 2-1 kalsa hocaya methiyeler dizilirdi. Siz maçtan önce hazırlarsınız ama oyunda inisiyatif oyuncudadır. Siz lider olarak oyunu iyi okuyacaksınız."
"Djiku ve Çağlar, Antalya'da birlikteydi. Çağlar sol stoper oynadı. Bugün ne oldu? Çağlar sağ stoper oynadı. Yenilen gollere ve savunma arkasına atılan toplara bakınca sıkıntı var."
"Stoperleri hocalar santrfora yollar. Siz gidip 86. dakikada en uzun adamınızı oyundan çıkarıyorsunuz. Ki golü de atmış kafayla. Yanlış hamle."