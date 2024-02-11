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  4. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki performansı için olay yaratacak sözler! İsmail Kartal'a demediğini bırakmadı: Kararlarının anlayamadım

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki performansı için olay yaratacak sözler! İsmail Kartal'a demediğini bırakmadı: Kararlarının anlayamadım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 19:55 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 25. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-2 beraberlikle tamamlanırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken kritik bir puan kaybı yaşadı.

Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında Fenerbahçe'nin performansına dair değerlendirmeler yaparken İsmail Kartal'a sert eleştirilerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

''GEÇEN SEZON YİNE PUAN ALDI'' 

''GEÇEN SEZON YİNE PUAN ALDI'' 

"Fatih Tekke, geçen sezon da 4 tane as oyuncusunu oynatmamasına rağmen Kadıköy'de 3-3 berabere kalmıştı ve yine puan almıştı. Bugün de muhtelemen yenileceksek bile oynayabildigimiz kadar oynayabilelim demiştir."

''MAÇTA HER SKOR ÇIKTI'' 

''MAÇTA HER SKOR ÇIKTI'' 

"Açıkçası Samsunspor maçı ve bu maç benim haneme 1 puan yazmazdı. Bugün her skor çıktı. Maçın başında 3 puan bıraktı. Beraberliği yakaladı. Öne geçip 3 puanı aldı. Sonra yine beraberlik aldı. Bunun birinci sebebi 5 haftadır gözüküyor. Çok tecrübeli oyuncular olmasına rağmen herkes telaş yapıyor.

''OYUNU İYİ OKUYACAKSINIZ'' 

''OYUNU İYİ OKUYACAKSINIZ'' 

"Oyunun devamında skor 2-1 kalsa hocaya methiyeler dizilirdi. Siz maçtan önce hazırlarsınız ama oyunda inisiyatif oyuncudadır. Siz lider olarak oyunu iyi okuyacaksınız."

''SAVUNMADA SIKINTI VAR'' 

''SAVUNMADA SIKINTI VAR'' 

"Djiku ve Çağlar, Antalya'da birlikteydi. Çağlar sol stoper oynadı. Bugün ne oldu? Çağlar sağ stoper oynadı. Yenilen gollere ve savunma arkasına atılan toplara bakınca sıkıntı var."

''EN UZUN ADAMINI ÇIKARIYORSUN'' 

''EN UZUN ADAMINI ÇIKARIYORSUN'' 

"Stoperleri hocalar santrfora yollar. Siz gidip 86. dakikada en uzun adamınızı oyundan çıkarıyorsunuz. Ki golü de atmış kafayla. Yanlış hamle."

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