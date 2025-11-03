Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Mourinho'ya olay sözler!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet coşkusu yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası Tedesco da istatistik anlamında bir çok ilki başardı.
Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Rıdvan Dilmen de bu konuya değinirken, eski teknik direktör Mourinho için dikkat ifadeler kullandı.
"Jhon Duran hayal etmiş golü. Gerçekten bitirici bir vuruş ve bayağı bir emek sarf etti gol için. Maçtan önce kamuoyunda Fenerbahçe favori görünüyordu. Bunun sebebi son dönemde alınan sonuçlar. Oyuncuların enerjisi artıyor, iletişimleri iyi. Tabii hoca geldiği zaman deneme yanılmayla gidiyordu."
"Tedesco'da ivme kazanıldı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktöre rağmen işler kötüye gitti. Sergen Yalçın'ın aklına Orkun'un atılacağı gelmemiştir. 2-0 öne geçiyorsunuz. Takım kaptanınız afederseniz işgüzarlık yaparak bir kırmızı kart görüyor, çok gereksiz bir şekilde."
"Son bölümde Silva'yla karşı karşıya kalıyorsunuz, vurmuyorsunuz dönen topta Emirhan hata yapıyor golü yiyorsunuz. İki film izledik. Beşiktaş'ın iyi başlayıp köyü bitiyor. Fenerbahçe'nin kötü başlayıp iyi bitiyor."
"Hemen hemen ligin 3'te 1'i. 11. haftaya geldik. Galatasaray'ın puan kaybı sonrası, Fenerbahçe'de şimdi Kadıköy'e Galatasaray da gelecek diyor bunu düşünüyor. Levent Mercan tercihinin elbet sebepleri vardır. Beşiktaş gibi bir takımla deplasmanda oynarken, hele 2-0'da geriye düşmüşken 1 puanı düşünmüş olabilir.
"Kolay kolay kullanmadığım bir cümle kullandım. İlk yarı bittiğinde dedim Fenerbahçe burada puan kaybetmez dedim ama yanılmışım."
