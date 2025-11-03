Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Mourinho'ya olay sözler!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet coşkusu yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası Tedesco da istatistik anlamında bir çok ilki başardı.

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Rıdvan Dilmen de bu konuya değinirken, eski teknik direktör Mourinho için dikkat ifadeler kullandı.

