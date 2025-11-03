SPOR

Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Mourinho'ya olay sözler!

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında alınan tarihi galibiyetin yankıları sürerken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmelerde eski teknik direktör Mourinho için sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet coşkusu yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası Tedesco da istatistik anlamında bir çok ilki başardı.

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Rıdvan Dilmen de bu konuya değinirken, eski teknik direktör Mourinho için dikkat ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...
"GOLÜ HAYAL ETMİŞ" 

Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Mourinho'ya olay sözler! G1

"Jhon Duran hayal etmiş golü. Gerçekten bitirici bir vuruş ve bayağı bir emek sarf etti gol için. Maçtan önce kamuoyunda Fenerbahçe favori görünüyordu. Bunun sebebi son dönemde alınan sonuçlar. Oyuncuların enerjisi artıyor, iletişimleri iyi. Tabii hoca geldiği zaman deneme yanılmayla gidiyordu."

"İVME KAZANILDI" 

Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Mourinho'ya olay sözler! G2

"Tedesco'da ivme kazanıldı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktöre rağmen işler kötüye gitti. Sergen Yalçın'ın aklına Orkun'un atılacağı gelmemiştir. 2-0 öne geçiyorsunuz. Takım kaptanınız afederseniz işgüzarlık yaparak bir kırmızı kart görüyor, çok gereksiz bir şekilde."

"İKİ FİLM İZLEDİK" 

Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Mourinho'ya olay sözler! G3

"Son bölümde Silva'yla karşı karşıya kalıyorsunuz, vurmuyorsunuz dönen topta Emirhan hata yapıyor golü yiyorsunuz. İki film izledik. Beşiktaş'ın iyi başlayıp köyü bitiyor. Fenerbahçe'nin kötü başlayıp iyi bitiyor."

"FENERBAHÇE BUNU DÜŞÜNÜYOR" 

Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Mourinho'ya olay sözler! G4

"Hemen hemen ligin 3'te 1'i. 11. haftaya geldik. Galatasaray'ın puan kaybı sonrası, Fenerbahçe'de şimdi Kadıköy'e Galatasaray da gelecek diyor bunu düşünüyor. Levent Mercan tercihinin elbet sebepleri vardır. Beşiktaş gibi bir takımla deplasmanda oynarken, hele 2-0'da geriye düşmüşken 1 puanı düşünmüş olabilir.

"YANILMAMIŞIM" 

Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Mourinho'ya olay sözler! G5

"Kolay kolay kullanmadığım bir cümle kullandım. İlk yarı bittiğinde dedim Fenerbahçe burada puan kaybetmez dedim ama yanılmışım."

