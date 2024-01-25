Rıdvan Dilmen'den maç sonu Galatasaray'a eleştiri! "Ligi hafife alıyorlar"

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Karşılaşmanın ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Fenerbahçe kaçıyor Galatasaray kovalıyor. Oyun olarak Galatasaray'ın son iki iç saha maçına bakarsak bu ligde 57 puan almak hakikaten büyük iş."
"İki takımda 57 puan. Bu hem İsmail Kartal hem Okan Buruk başarısı kadar diğer takımlarımızın başarısızlığı. Bu kadar uçurum gerçekten olamaz."
"Galatasaray bu ligi fazla hafife alıyor. Çok yüksek enerjisi yok. Mutlaka Icardi falan toparlayacak ama o zamana kadar ne kadar az puan kaybı o kadar avantaj.
"Galatasaray taraftarında da hocada da şu var. Biz bir yerde golü atarız diye düşünüyorlar. Ama bazen bu düşünceyle en kritik yerde puanlar kaybedebilirsiniz."
"Evinde hiç beraberliği yok. Bir şekilde kazanıyor Galatasaray. O eski maçlardaki enerjisi olmasa bile bitiriyor işi."