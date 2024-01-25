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Rıdvan Dilmen'den maç sonu Galatasaray'a eleştiri! "Ligi hafife alıyorlar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 23:31 | Son Güncelleme:
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Sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray haftayı kayıpsız kapatırken karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

''57 PUAN ALMAK BÜYÜK İŞ'' 

''57 PUAN ALMAK BÜYÜK İŞ'' 

"Fenerbahçe kaçıyor Galatasaray kovalıyor. Oyun olarak Galatasaray'ın son iki iç saha maçına bakarsak bu ligde 57 puan almak hakikaten büyük iş."

''BU KADAR UÇURUM OLMAZ'' 

''BU KADAR UÇURUM OLMAZ'' 

"İki takımda 57 puan. Bu hem İsmail Kartal hem Okan Buruk başarısı kadar diğer takımlarımızın başarısızlığı. Bu kadar uçurum gerçekten olamaz."

''G.SARAY LİGİ HAFİFE ALIYOR'' 

''G.SARAY LİGİ HAFİFE ALIYOR'' 

"Galatasaray bu ligi fazla hafife alıyor. Çok yüksek enerjisi yok. Mutlaka Icardi falan toparlayacak ama o zamana kadar ne kadar az puan kaybı o kadar avantaj.

''BİR YERDE ATARIZ DİYORLAR'' 

''BİR YERDE ATARIZ DİYORLAR'' 

"Galatasaray taraftarında da hocada da şu var. Biz bir yerde golü atarız diye düşünüyorlar. Ama bazen bu düşünceyle en kritik yerde puanlar kaybedebilirsiniz."

''ENERJİSİ OLMASA BİLE İŞİ BİTİRİYOR'' 

''ENERJİSİ OLMASA BİLE İŞİ BİTİRİYOR'' 

"Evinde hiç beraberliği yok. Bir şekilde kazanıyor Galatasaray. O eski maçlardaki enerjisi olmasa bile bitiriyor işi."

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Rıdvan Dilmen son dakika galatasaray Süper Lig süper li iyet
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