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  4. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası canlı yayında Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak fikstür detayını açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası canlı yayında Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak fikstür detayını açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.01.2025 10:30
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Süper Lig'de 19. haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig’in 19. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Sarı-Kırmızılılar rakibini Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelen gollerle 2-1 mağlup etti ve zorlu bir virajı da kayıpsız dönmüş oldu.

Galatasaray bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 11'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair HT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fikstür farkına dikkat çekti.

İŞTE DİLMEN'İN O SÖZLERİ:

"BAŞAKŞEHİR KENDİ KALİTESİNİN ALTINDA" 

"BAŞAKŞEHİR KENDİ KALİTESİNİN ALTINDA" 

"Başakşehir kadro kalitesi, kendi kalitesinin altında. Galatasaray'da kendini gösteren futbolcular oluyor. Geçmişte Kerem, geçen sene Barış bu sene de Yunus. Yunus'un düştüğü anda da sahneye Barış Alper çıktı."

"BAŞKA ÜLKEDE OLSAN..." 

"BAŞKA ÜLKEDE OLSAN..." 

"Galatasaray bugün ligde 16. galibiyetini elde etti. Başka bir ülkede olsan Galatasaray'a bakarsın, 18 maçta 50 puan toplamış dersin ki her maç 4-5 gol atıyor."

"OKAN BURUK ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI" 

"OKAN BURUK ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI" 

"Okan Buruk'un şapkadan nasıl tavşan çıkardığını ele alacağım şimdi. Galatasaray, 18 maçın 10'unu tek farkla kazandı. Galatasaray, 6 futbolcu ile savunma yapıyor ve son iki maçta da pozisyon vermiyor fazla."

"GALATASARAY DAHA İLK 11’DE YER ALAN 9 TAKIMLA DEPLASMANDA OYNAMADI" 

"GALATASARAY DAHA İLK 11’DE YER ALAN 9 TAKIMLA DEPLASMANDA OYNAMADI" 

"Geçen sezon yedikleri 26 golün 21'ini bu sezon 18 haftada yedi Galatasaray. Herkes Fenerbahçe, ilk 6'da olanları yenemedi diyor ama Galatasaray daha ilk 11'de yer alan 9 takımla deplasmanda karşılaşmadı daha mesela."

"55 VEYA 57 PUAN İLE ÇIKACAK" 

"55 VEYA 57 PUAN İLE ÇIKACAK" 

"Fenerbahçe'nin Galatasaray maçına çıktığında puanının 55 veya 57 puan ile çıkacağını düşünüyorum. Ki eğer böyle olmazsa şampiyon olamayacaklarını da biliyorlar. Benim futbol bilgim bunu söylüyor."

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Fikstür Rıdvan Dilmen Başakşehir son dakika fenerbahçe galatasaray
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