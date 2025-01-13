Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası canlı yayında Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak fikstür detayını açıkladı!

Süper Lig’in 19. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Sarı-Kırmızılılar rakibini Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelen gollerle 2-1 mağlup etti ve zorlu bir virajı da kayıpsız dönmüş oldu.
Galatasaray bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 11'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair HT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fikstür farkına dikkat çekti.
"Başakşehir kadro kalitesi, kendi kalitesinin altında. Galatasaray'da kendini gösteren futbolcular oluyor. Geçmişte Kerem, geçen sene Barış bu sene de Yunus. Yunus'un düştüğü anda da sahneye Barış Alper çıktı."
"Galatasaray bugün ligde 16. galibiyetini elde etti. Başka bir ülkede olsan Galatasaray'a bakarsın, 18 maçta 50 puan toplamış dersin ki her maç 4-5 gol atıyor."
"Okan Buruk'un şapkadan nasıl tavşan çıkardığını ele alacağım şimdi. Galatasaray, 18 maçın 10'unu tek farkla kazandı. Galatasaray, 6 futbolcu ile savunma yapıyor ve son iki maçta da pozisyon vermiyor fazla."
"Geçen sezon yedikleri 26 golün 21'ini bu sezon 18 haftada yedi Galatasaray. Herkes Fenerbahçe, ilk 6'da olanları yenemedi diyor ama Galatasaray daha ilk 11'de yer alan 9 takımla deplasmanda karşılaşmadı daha mesela."
"Fenerbahçe'nin Galatasaray maçına çıktığında puanının 55 veya 57 puan ile çıkacağını düşünüyorum. Ki eğer böyle olmazsa şampiyon olamayacaklarını da biliyorlar. Benim futbol bilgim bunu söylüyor."
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