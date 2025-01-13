Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası canlı yayında Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak fikstür detayını açıkladı!

Süper Lig’in 19. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Sarı-Kırmızılılar rakibini Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelen gollerle 2-1 mağlup etti ve zorlu bir virajı da kayıpsız dönmüş oldu.

Galatasaray bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 11'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair HT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fikstür farkına dikkat çekti.

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