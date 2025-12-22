SPOR

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun ekibi Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek ligin ilk devresini lider olarak tamamlamayı başaran Galatasaray'da alınan bu sonuç ve oyun taraftarı memnun ederken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin kapanış maçında Galatasarat sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla ligin ilk yarısını topladığı 42 puanla lider tamamlarken maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son haftalarda Galatasaray'ın en çok konuşulan isimlerinden olan Icardi için de konuşan Dilmen, çarpıcı tespitlerde bulundu.

'SÖZLEŞMEYİ İSTİYOR'

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı G1

Dilmen, Icardi'nin penaltısız 9 gol attığına dikkat çekti ve Arjantinli santraforun yeni sözleşmeyi garanti altına almak istediğinin sinyallerini verdiğini vurgulayarak "Icardi gibi bir oyuncu sahada bazen olmayabiliyor fakat şu '9–10. golü atayım da sözleşmeyi zorlayayım' düşüncesi olduğunu görüyorum.

'UÇAĞA BİNMEDEN SÖYLEMİŞTİR'

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı G2

"Süre olarak baktığımızda Onuachu 4 penaltı attı, Shomurodov 1 veya 2 tane penaltı attı, Talisca 3 tane falan penaltı attı. Icardi; 0 penaltı, 9 gol ve bulduğu süre de az. Şimdi ara geldi, Icardi uçağa binmeden menajerine 'Sözleşme görüşmelerine başlayın' diyecektir; geçen hafta bu mesajı verdi" dedi.

'SÖZLEŞME UZATMAK ZORUNDA' 

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı G3

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile yeni bir mukavele yapılması gerektiğini söyleyen Dilmen "Bence Galatasaray, Icardi’yle sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Icardi gibi bir oyuncun varken ve bu oyuncunun da 3 yıllık emeğine bakacak olursak, artık bir de Osimhen’in arkasında kalmayı kabullendiğini de görüyoruz. Oynadı, golünü de yaptı; yarın bir gün sıkıştığın zaman çift santrfora da dönersin." dedi.

'DENGEYİ BOZAN OYUNCU TORREİRA'

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı G4

Ligde dengelerin Galatasaray lehine bozulmasında Victor Osimhen kadar Lucas Torreira'nın da payı olduğunun altını çizen usta yorumcu, "Bence bugün maçın kahramanı Torreira’ydı. Ben zaten Galatasaray’ın son yıllarda yaptığı en önemli transfer olduğunu düşünüyorum. Bütün takımlarla dengeyi bozan oyuncunun, Osimhen kadar Torreira olduğu gerçeğini görelim. Bugün aşağı yukarı 80–90 topla buluştuysa, 1 veya 2 topu kaybetti. Alırsın, verirsin öyle de değil; alıyor, terse dönüyor, bir de topu mücadeleyle kazanıyor." diye konuştu.

EKSİK MEVKİLERİ AÇIKLADI

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı G5

Sarı kırmızılı kulübün ara transfer döneminde yapması gereken takviyelere de değinen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sol bek ve iyi bir ortaya saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu belirtti ve "Galatasaray’ın şu anda omurgasına baktığımızda, kalecisinden santrforuna kadar bir problem gözükmüyor. Galatasaray’da sol bek ve iyi bir orta sahaya ihtiyaç olduğunu görüyorum. Çünkü hep fedakârlık yaparak oynayan bir Lemina var. İlkay’ın yaşı var; sert maçlarda çok iyi bir oyuncu, iyi bir karakter ama üst üste kaldıramayacağı aşikâr. O zaman şu var: Bir tane orta saha, bir tane net sol bek. Singo döneceği için belki yerli bir solak stoper." ifadelerini kullandı.

transfer Okan Buruk Süper Lig Rıdvan Dilmen Kasımpaşa son dakika galatasaray sözleşme
