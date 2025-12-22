Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

EKSİK MEVKİLERİ AÇIKLADI

Sarı kırmızılı kulübün ara transfer döneminde yapması gereken takviyelere de değinen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sol bek ve iyi bir ortaya saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu belirtti ve "Galatasaray’ın şu anda omurgasına baktığımızda, kalecisinden santrforuna kadar bir problem gözükmüyor. Galatasaray’da sol bek ve iyi bir orta sahaya ihtiyaç olduğunu görüyorum. Çünkü hep fedakârlık yaparak oynayan bir Lemina var. İlkay’ın yaşı var; sert maçlarda çok iyi bir oyuncu, iyi bir karakter ama üst üste kaldıramayacağı aşikâr. O zaman şu var: Bir tane orta saha, bir tane net sol bek. Singo döneceği için belki yerli bir solak stoper." ifadelerini kullandı.