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  4. Rihanna yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonuyla Instagram’ın ateşini yükseltti

Rihanna yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonuyla Instagram’ın ateşini yükseltti

24.11.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müziği geri plana atan Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty için bir kez daha kamera karşısına geçerek, yeni koleksiyonunu kendi tanıttı.

Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty için her zamanki gibi yine kamera karşısına geçti.

RIHANNA'DAN ÇOK ÖZEL POZLAR

Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty için bir kez daha kamera karşısına geçerek, yeni koleksiyonunu kendi tanıttı. Yılbaşı'na özel hazırladığı koleksiyonunun videosunu instagram hesabından paylaşan Riri beğeni yağmuruna tutuldu.
İç çamaşırı markası Savage X Fenty için durmadan çalışan Ünlü şarkıcı Rihanna, yeni yılı es geçmedi. 2022 yılına girerken tercih edilecek koleksiyonunu yine kendi üzerinde tanıttı.
İç çamaşırlı halinin fotoğraflarını yayınlayan Riri'den çok geçmeden tanıtım videosu da geldi. İnstagram üzerinden videosunu "Noel için tek istediği…" sözleriyle paylaşan Rihanna, beğeni yağmuruna tutuldu.

RİHANNA, MİLYARDERLER LİSTESİNDE

RİHANNA, MİLYARDERLER LİSTESİNDE
33 yaşındaki yıldız isim kısa bir süre önce adını milyarderler listesine yazdırmayı başarmıştı. Forbes'a göre; Rihanna’nın serveti 1,7 milyar dolarla ulaşmış durumda.
Başarılı müzik kariyeri boyunca 600'den fazla ödüle aday gösterilen Rihanna, yüzlercesini evine götürmeyi başardı.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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