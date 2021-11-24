Rihanna yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonuyla Instagram’ın ateşini yükseltti

Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty için her zamanki gibi yine kamera karşısına geçti.

RIHANNA'DAN ÇOK ÖZEL POZLAR

Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty için bir kez daha kamera karşısına geçerek, yeni koleksiyonunu kendi tanıttı. Yılbaşı'na özel hazırladığı koleksiyonunun videosunu instagram hesabından paylaşan Riri beğeni yağmuruna tutuldu.

İç çamaşırı markası Savage X Fenty için durmadan çalışan Ünlü şarkıcı Rihanna, yeni yılı es geçmedi. 2022 yılına girerken tercih edilecek koleksiyonunu yine kendi üzerinde tanıttı.

İç çamaşırlı halinin fotoğraflarını yayınlayan Riri'den çok geçmeden tanıtım videosu da geldi. İnstagram üzerinden videosunu "Noel için tek istediği…" sözleriyle paylaşan Rihanna, beğeni yağmuruna tutuldu.

RİHANNA, MİLYARDERLER LİSTESİNDE 33 yaşındaki yıldız isim kısa bir süre önce adını milyarderler listesine yazdırmayı başarmıştı. Forbes'a göre; Rihanna’nın serveti 1,7 milyar dolarla ulaşmış durumda.