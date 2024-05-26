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Rize’de Galatasaray'ın şampiyonluğuna kutlama engeli!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 22:53
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Süper Lig'de 2023-24 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı futbolseverlerin şampiyonluk kutlamalarına Rizesporlu taraftarlar engel oldu.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray müsabakayı 3-1’lik skorla kazandı. Galatasaray, ligin şampiyonu olurken Rize'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak şampiyonluğu kutlamak istedi.

KUTLAMALAR ENGELLENDİ

Galatasaray bayraklarını eline alan taraftarlar araçlarıyla ve yaya olarak geldikleri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Rizesporlu taraftarla karşılaştı. Taraftarlar arasında yaşanan gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden engelledi. Meydan'dan ayrılan sarı - kırmızılı taraftar grubu, Memişağa Parkı'nda kısa süreli kutlama sonrası olaysız dağıldı.

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Rize galatasaray
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