Rize'deki AVM'nin yılbaşı süslemesi olay olmuştu! Haç işareti benzetmesine 'fiyonk' çözümü

'BUNU KİMSE İNKAR EDEMEZ'

Süslemenin haç işaretine benzediğini ve şık bulmadığını söyleyen Halit Ofluoğlu da "Sosyal medyada gördüğüm kadarı ile orada tam bir haç işareti vardı. Bunu kimse inkar edemez. Tam bir haç işareti idi. Ben de nasıl böyle bir yanlışa düştüler, diye düşündüm. Ama bu Türkiye'de ilk olmuyor. Dünyanın birçok yerinde bu görüntü karşımıza çıkıyor. Ben şu anda pek bir şey göremiyorum ama belli ki birtakım şeyleri kaldırmışlar. Ben buradaki desene pek anlam vermiyorum, pek de şık bulmuyorum" diye konuştu.