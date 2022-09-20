YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

20.09.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatı katında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle paniğe kapılarak binanın çatı katına çıkan 4 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından bina dışına çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kadına da sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

- Çatı katında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Rize

Rize Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:17
İkindi
15:43
Akşam
18:27
Yatsı
19:47
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.