Roma'nın '11 milyon Euro' opsiyonu sonrası, Galatasaray masadan kalktı! Zeki Çelik transferi iptal...

Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda bulunan milli yıldız Zeki Çelik ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, bu transfer ile alakalı olarak İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.
Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray ve Marsilya'nın kadrosuna katmak istediği Zeki Çelik, Roma'dan ayrılmayacak.
İddiaya göre Galatasaray ve Marsilya Roma'ya oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı ancak Zeki Çelik, takımdan kiralık olarak ayrılmayı kabul etmedi.
Ayrıca Roma'nın milli oyuncunun kiralık sözleşmesine 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi sonrası Galatasaray ve Marsilya'nın masadan kalktığı ve görüşmelerin durduğu da gelen bilgiler arasında.
Zeki Çelik, Roma ile 49 maça çıktı ve 3 assitlik performans sergiledi.