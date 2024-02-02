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Roma'nın '11 milyon Euro' opsiyonu sonrası, Galatasaray masadan kalktı! Zeki Çelik transferi iptal...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 08:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki isimlerden Zeki Çelik için sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın kiralık olarak takımdan ayrılmak istememesi sonrası Roma'nın da 'zorunlu satın alma' opsiyonu talebi sonrası görüşmeler durdu. İşte detaylar...

Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda bulunan milli yıldız Zeki Çelik ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, bu transfer ile alakalı olarak İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

Canlı Skor

'ROMA'DAN AYRILMAYACAK'

'ROMA'DAN AYRILMAYACAK'

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray ve Marsilya'nın kadrosuna katmak istediği Zeki Çelik, Roma'dan ayrılmayacak.

'KİRALIK' TEKLİFİNE RET!

'KİRALIK' TEKLİFİNE RET!

İddiaya göre Galatasaray ve Marsilya Roma'ya oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı ancak Zeki Çelik, takımdan kiralık olarak ayrılmayı kabul etmedi.

O MADDE SONRASI GÖRÜŞMELER DURDU

O MADDE SONRASI GÖRÜŞMELER DURDU

Ayrıca Roma'nın milli oyuncunun kiralık sözleşmesine 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi sonrası Galatasaray ve Marsilya'nın masadan kalktığı ve görüşmelerin durduğu da gelen bilgiler arasında.

49 MAÇ 3 GOL

49 MAÇ 3 GOL

Zeki Çelik, Roma ile 49 maça çıktı ve 3 assitlik performans sergiledi.

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