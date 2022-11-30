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  4. Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor! Yeni takımında alacağı parayı duyanlar ne yapacağını şaşırdı

Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor! Yeni takımında alacağı parayı duyanlar ne yapacağını şaşırdı

30.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı. Ronaldo, sezon başına yaklaşık 200 M€ kazanacak. Tarihte gelmiş geçmiş en yüksek maaşı kazanan futbolcu ünvanına erişecek Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından resmi imzayı atacağı ifade edildi.

Manchester United'ta kullandığı ifadeler yüzünden sözleşmesi feshedilen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Real Madrid'e gideceği konuşulan Ronaldo için İspanyol gazetesi Marca'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

AL NASSR İLE ANLAŞMA SAĞLADI

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Marca'da yer alan habere göre; Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ronaldo, sezon başına yaklaşık 200 Milyon Euro kazanacak.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN YÜKSEK RAKAM

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Aktif futbolcular arasında en çok maaşı alan Mbappe'yi bile sollayan Ronaldo'nun bu transferi gerçekleşirse rakipleriyle arasında uçurum yaratacak cinsten bir fark olacak.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR

KYLIAN MBAPPE

KYLIAN MBAPPE

128 milyon dolar / Saha içi: 110 milyon dolar

LIONEL MESSI

LIONEL MESSI

120 milyon dolar / Saha içi: 65 milyon dolar

NEYMAR

NEYMAR

87 milyon dolar / Saha içi: 55 milyon dolar

MOHAMMED SALAH

MOHAMMED SALAH

53 milyon dolar / Saha içi: 35 milyon dolar

HAALAND

HAALAND

39 milyon dolar / Saha içi: 35 milyon dolar

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Cristiano Ronaldo Manchester United manchester sezon

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