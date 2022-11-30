Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor! Yeni takımında alacağı parayı duyanlar ne yapacağını şaşırdı

Manchester United'ta kullandığı ifadeler yüzünden sözleşmesi feshedilen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Real Madrid'e gideceği konuşulan Ronaldo için İspanyol gazetesi Marca'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

AL NASSR İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Marca'da yer alan habere göre; Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ronaldo, sezon başına yaklaşık 200 Milyon Euro kazanacak.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN YÜKSEK RAKAM

Aktif futbolcular arasında en çok maaşı alan Mbappe'yi bile sollayan Ronaldo'nun bu transferi gerçekleşirse rakipleriyle arasında uçurum yaratacak cinsten bir fark olacak.