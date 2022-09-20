Ronaldo'ya bir şok da en yakın rakibi Messi'den geldi! Darbe üstüne darbe yiyor...

Messi'den Ronaldo'ya büyük şok... Manchester United'da mutsuz durumda olan ve bu sezon yalnızca 1 gol atabilen Ronaldo, zirvede olduğu bir rekoru daha Messi'ye kaptırdı. Sezona Ronaldo'nun aksine çok hızlı başlayan Arjantinli oyuncu, tarihin penaltısız en fazla gol atan ismi oldu.

35 YAŞINDA REKORU KIRDI

35 yaşındaki Messi, 672 golle Cristiano Ronaldo'yu (671) geçerek, futbol tarihinin penaltısız en fazla gol atan ismi oldu. Bu sezon Manchester United'da kötü günler geçiren ve takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo'ya bir şok da Messi'den gelmiş oldu.

BU SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

PSG ile sezona bomba gibi bir giriş yapan Messi, takımıyla çıktığı 11 maçta 6 gol, 8 asist üreterek 14 gole direkt katkı sağladı. Geçen hafta PSG'nin kazandığı 3 puanda tek golü atan Messi, bu golle birlikte Ronaldo'yu geride bıraktı ve rekorun sahibi oldu.