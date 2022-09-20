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  4. Ronaldo'ya bir şok da en yakın rakibi Messi'den geldi! Darbe üstüne darbe yiyor...

Ronaldo'ya bir şok da en yakın rakibi Messi'den geldi! Darbe üstüne darbe yiyor...

20.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'de forma giyen Messi, bu sezona adeta bomba gibi bir başlangıç yaptı. Neredeyse her maç gol ve asist yapan yıldız oyuncu adını tarihe yazdırdı. Ronaldo ile hemen hemen her istatistikte rakip olan Messi, futbol tarihinin penaltısız en fazla gol atan ismi oldu.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Messi'den Ronaldo'ya büyük şok... Manchester United'da mutsuz durumda olan ve bu sezon yalnızca 1 gol atabilen Ronaldo, zirvede olduğu bir rekoru daha Messi'ye kaptırdı. Sezona Ronaldo'nun aksine çok hızlı başlayan Arjantinli oyuncu, tarihin penaltısız en fazla gol atan ismi oldu.

35 YAŞINDA REKORU KIRDI

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35 yaşındaki Messi, 672 golle Cristiano Ronaldo'yu (671) geçerek, futbol tarihinin penaltısız en fazla gol atan ismi oldu. Bu sezon Manchester United'da kötü günler geçiren ve takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo'ya bir şok da Messi'den gelmiş oldu.

BU SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

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PSG ile sezona bomba gibi bir giriş yapan Messi, takımıyla çıktığı 11 maçta 6 gol, 8 asist üreterek 14 gole direkt katkı sağladı. Geçen hafta PSG'nin kazandığı 3 puanda tek golü atan Messi, bu golle birlikte Ronaldo'yu geride bıraktı ve rekorun sahibi oldu.

LIONEL MESSI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Lionel Messi messi paris saint germain psg ronaldo
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