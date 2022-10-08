Röveşata ile orta, röveşata ile gol! Tayyip Talha sosyal medyanın dilinde

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. 9. hafta karşılaşmasında Giresunspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 15. dakikasında yaşanan karambolün ardından Tayyip Talha ile öne geçen Beşiktaş'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal olurken, Tayyip Talha bu kez 34. dakikada çok konuşulacak bir gole imza attı.

ORTA RÖVEŞATA, GOL RÖVEŞATA...

Josef'in röveşata ile yaptığı ortaya, kendisi de röveşata ile şık bir gol vuruşu yapan Tayyip Talha Sanuç bu golüyle takımını öne geçirirken, taraftarları da adeta mest etti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE!

Öte yandan Tayyip Talha'nın Adana Demirspor'da forma giydiği dönemde de Hatayspor'a karşı 90+3'te golü iptal edilmiş 90+8'de tekrar gol atma başarısı göstermişti. Genç oyuncunun bu performansı sosyal medyada da gündem olurken, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

İŞTE TAYYİP TALHA'NIN GOLÜ VE TARAFTARLARIN PAYLAŞIMLARI (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)