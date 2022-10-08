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Röveşata ile orta, röveşata ile gol! Tayyip Talha sosyal medyanın dilinde

08.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk olan Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç sosyal medyanın dilinde. Siyah-Beyazlılar'da gösterdiği harika performansla şimdiden konuşulmaya başlanan genç yıldız Giresunspor'a karşı da jeneriklik bir gol kaydetti. İşte detaylar...

Tayyip Talha Sanuç

Tayyip Talha Sanuç

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 9. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. 9. hafta karşılaşmasında Giresunspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 15. dakikasında yaşanan karambolün ardından Tayyip Talha ile öne geçen Beşiktaş'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal olurken, Tayyip Talha bu kez 34. dakikada çok konuşulacak bir gole imza attı.

ORTA RÖVEŞATA, GOL RÖVEŞATA...

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Josef'in röveşata ile yaptığı ortaya, kendisi de röveşata ile şık bir gol vuruşu yapan Tayyip Talha Sanuç bu golüyle takımını öne geçirirken, taraftarları da adeta mest etti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE!

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Öte yandan Tayyip Talha'nın Adana Demirspor'da forma giydiği dönemde de Hatayspor'a karşı 90+3'te golü iptal edilmiş 90+8'de tekrar gol atma başarısı göstermişti. Genç oyuncunun bu performansı sosyal medyada da gündem olurken, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

İŞTE TAYYİP TALHA'NIN GOLÜ VE TARAFTARLARIN PAYLAŞIMLARI (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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