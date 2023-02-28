Rus kara kuvvetlerinin ikinci ismi! Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutan yardımcısı Aleksander Matovnikov'un çıplak dans ettiği video sızdırıldı

Bir Rus casus uçağının düzenlenen bir sabotaj saldırısı sırasında düşürüldüğünün açıklamasından sonra Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutan yardımcısı Korgeneral Alexander Matovnikov’un çıplak dans videosunun ifşa edilmesi tepkilere neden oldu. Putin’in yakınındaki isimlerden biri olan Matovnikov’un 44 saniyelik dans videosu özellikle Ukrayna basınında kendisine geniş yer buldu.

AYNI GÜN SIZDIRILDI

2018-2020 yılları arasında Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’nde Rusya lideri Putin’in tam yetkili temsilcisi olarak siyasi bir görev üstlenen Matovnikov üç yıl önce ordudaki görevine getirildi. Rus casus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak yeni görüntülerin yayınladığı aynı günde Matovnikov’un dans videosunun sızdırılması herkesi şaşırttı.