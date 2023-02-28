Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Rus kara kuvvetlerinin ikinci ismi! Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutan yardımcısı Aleksander Matovnikov'un çıplak dans ettiği video sızdırıldı

Rus kara kuvvetlerinin ikinci ismi! Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutan yardımcısı Aleksander Matovnikov'un çıplak dans ettiği video sızdırıldı

28.02.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutan yardımcısı Korgeneral Alexander Matovnikov’un müzik eşliğinde çıplak bir şekilde dans ettiği anlara ait görüntüler ifşa edildi. 57 yaşındaki Korgeneral Matovnikov’un beline sardığı havluyu belirli aralıklarla açıp cinsel organını göstererek dans ettiği video kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Bir Rus casus uçağının düzenlenen bir sabotaj saldırısı sırasında düşürüldüğünün açıklamasından sonra Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutan yardımcısı Korgeneral Alexander Matovnikov’un çıplak dans videosunun ifşa edilmesi tepkilere neden oldu. Putin’in yakınındaki isimlerden biri olan Matovnikov’un 44 saniyelik dans videosu özellikle Ukrayna basınında kendisine geniş yer buldu.

AYNI GÜN SIZDIRILDI

1

2018-2020 yılları arasında Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’nde Rusya lideri Putin’in tam yetkili temsilcisi olarak siyasi bir görev üstlenen Matovnikov üç yıl önce ordudaki görevine getirildi. Rus casus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak yeni görüntülerin yayınladığı aynı günde Matovnikov’un dans videosunun sızdırılması herkesi şaşırttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dans Rusya putin

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! Stüdyodakiler şaşkınla izledi

Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! Stüdyodakiler şaşkınla izledi

Rusya ordusunun ikinci ismiydi! Çıplak dans ettiği anlar sızdırıldı

Rusya ordusunun ikinci ismiydi! Çıplak dans ettiği anlar sızdırıldı

Depremden bir gün önceki sözleri olay oldu! “Artık babayı son görüşün”

Depremden bir gün önceki sözleri olay oldu! “Artık babayı son görüşün”

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.