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Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

27.06.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

SAMSUN (AA) - Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü çöktü.

Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

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