Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun, anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir." dedi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgın hastalığın görülmeye başladığı ilk günlerden beri bilim insanlarının büyük gayretlerle salgın yönetimi ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için üstün hizmetler verdiğini söyledi.

Bilim Kurulu'nun tüm olağanüstü durumlara rağmen ara vermeden her hafta toplanarak gelişmeleri ele aldığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Salgın hastalığın gündemimizden çıkmaya başladığı, artık eski günlerimize kontrollü bir şekilde nasıl döneceğimizi konuştuğumuz aşamaya geldik. Artık tek gündemimiz, mümkün olan en yüksek aşılama oranıyla toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımızı ve enerjimizi buna yönlendirmiş bulunuyoruz. Başarılı bir aşı programı, salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir."

-"Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız"

Koca, aşı sayılarını il bazında anlık olarak verdiklerine, her bir ilin aşılanma oranını ise yüzde olarak her gün paylaştıklarına dikkati çekerek, bazı illerin aşı programına uyumda tam da istenilen hızda toplumsal bağışıklığa yaklaştığını, bazılarının ise geriden takip ettiğini söyledi. Bunun tatlı bir rekabete dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır. Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız. Yerel ve ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz."

- "Bu durum çok daha uzun sürmeyecek"

Her gün salgınla ilgili yeni haberler duyulduğunu belirten Koca, "Bilmenizi isterim ki bu durum çok daha uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına, sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz. Bugün gündem artık salgın değil en yüksek aşılanma oranıdır." ifadelerini kullandı.

Hastalığı geçiren vatandaşlar için aşı olma süresinin üç ay olarak belirlendiğini de hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda bir karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Tekrar etmek gerekirse, hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir. Üçüncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3'üncü doz aşılarını istedikleri aşı türüyle olabilirler."

- "Aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir"

Gündeme getirilen bir başka konunun ise aşı sertifikası olduğuna işaret eden Koca, Sağlık Bakanlığının Dışişleri Bakanlığı ile tüm ülkelerle görüşerek karşılıklı sertifika tanıma anlaşmaları imzaladığını vurguladı. Koca, şöyle devam etti:

"Buna göre, ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir. Benzer şekilde, hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Aşı sertifikası iki ya da üç doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor."

- "Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamasını bekliyoruz"

Türkiye'nin halihazırda dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kağıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altındadır. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamasını bekliyoruz. Bu konuda lider ülkelerden biri olduğumuzu bilmenizi isterim. Dijital sağlık altyapımız, salgın boyunca işimizi çok kolaylaştırdığı gibi aşı konusunda da en önemli güvencelerimizden biridir."

Koca, sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle sergilenen yüksek başarının yürekleri daha hızlı ısıttığını ve salgından kurtuluşa olan inancı perçinlediğini belirtti.

Bu olumlu gidişatı en güzel şekilde nihayete erdirmenin herkesin elinde olduğunu vurgulayan Koca, vatandaşları aşıyla toplumsal bağışıklık sağlanana kadar kişisel tedbirlerden taviz vermemeye ve bir an evvel aşı olmaya çağırdı.