"Şahsiyet dizisinin Nesrin'i Müjde Ar kimdir?" , "Nereli ve kaç yaşında?" soruları araştırılmaya başlandı. Şahsiyet dizisi bu akşam Show TV'de 23.15'te ekranlarda olacak. Usta oyuncu Müjde Ar, Şahsiyet dizisinde Nesrin karakterine hayat veriyor. İşte ayrıntılar...

Müjde Ar kimdir?

21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu Müjde Ar 67 yaşındadır. Aysel Gürel ile Vedat Akın'ın kızıdır. Mehtap Ar adında kız kardeşi vardır. 2005'te Ercan Karakaş ile hayatını birleştirmiştir. Müjde Ar Türk televizyonlarının usta oyuncularındandır. 2008'de Sadri Alışık Ödülleri; Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

Müjde Ar kariyer hayatı boyunca birçok dizi, film ve tiyatroda yer almıştır. 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle Ar, sinemada kadın kimliğini özgürleştirmiş, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getirmiştir. Öte yandan Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesine neden olmuştur.

Müjde Ar henüz 8 yaşındayken sahneye Oraloğlu Tiyatrosu'nda çıkmıştır. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yapmıştır. 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisinde "Bihter" karakterine hayat vermiş ve bu performansı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. 1977-1981 arasında ise birçok filmlerde rol almıştır. Öte yandan Ar'ın şarkıcılık deneyimi de vardır.

Ar, 2007-2009 arasında NTV'de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'yla birlikte Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yapmıştır.21 yaşındayken yönetmen Samim Değer ile evlenmiş ancak kısa süre sonra boşanmıştır. Uzun yıllar müzisyen Attila Özdemiroğlu ile beraberlik yaşamıştır. Gürültüsüz Yaşam Platformu'nu 2020 yılında kurmuştur. Ünlü besteci Fazıl Say, bu konuda Ar'a destek veren ilk isimlerden olmuştur.