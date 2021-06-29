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Şahsiyet dizisinin Nesrin'i Müjde Ar kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

29.06.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müjde Ar, kariyer hayatı boyunca bir çok dizi, film projesinde yer almış ve birçok ödüle layık görülmüş usta bir oyuncudur. Türk televizyonlarının en tanındık simalarından olan Ar, 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almıştır. Şimdilerde ise Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Nesrin karakteri ile gündeme gelmiştir. Şahsiyet dizisi bu akşam Show TV'de ekranlara gelecek. Peki Şahsiyet dizisinin Nesrin'i Müjde Ar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

"Şahsiyet dizisinin Nesrin'i Müjde Ar kimdir?" , "Nereli ve kaç yaşında?" soruları araştırılmaya başlandı. Şahsiyet dizisi bu akşam Show TV'de 23.15'te ekranlarda olacak. Usta oyuncu Müjde Ar, Şahsiyet dizisinde Nesrin karakterine hayat veriyor. İşte ayrıntılar...

Müjde Ar kimdir?

21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu Müjde Ar 67 yaşındadır. Aysel Gürel ile Vedat Akın'ın kızıdır. Mehtap Ar adında kız kardeşi vardır. 2005'te Ercan Karakaş ile hayatını birleştirmiştir. Müjde Ar Türk televizyonlarının usta oyuncularındandır. 2008'de Sadri Alışık Ödülleri; Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.
Müjde Ar kariyer hayatı boyunca birçok dizi, film ve tiyatroda yer almıştır. 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle Ar, sinemada kadın kimliğini özgürleştirmiş, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getirmiştir. Öte yandan Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesine neden olmuştur.
Müjde Ar henüz 8 yaşındayken sahneye Oraloğlu Tiyatrosu'nda çıkmıştır. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yapmıştır. 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisinde "Bihter" karakterine hayat vermiş ve bu performansı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. 1977-1981 arasında ise birçok filmlerde rol almıştır. Öte yandan Ar'ın şarkıcılık deneyimi de vardır.
Ar, 2007-2009 arasında NTV'de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'yla birlikte Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yapmıştır.21 yaşındayken yönetmen Samim Değer ile evlenmiş ancak kısa süre sonra boşanmıştır. Uzun yıllar müzisyen Attila Özdemiroğlu ile beraberlik yaşamıştır. Gürültüsüz Yaşam Platformu'nu 2020 yılında kurmuştur. Ünlü besteci Fazıl Say, bu konuda Ar'a destek veren ilk isimlerden olmuştur.
Aşk Ekmek Hayaller, Benim Annem Bir Melek, Kuşdili, Ayın Yıldızı, Serseri Aşıklar, Alacakaranlık, Karakolda Ayna Var, Aşk-ı Memnu, Şahsiyet gibi dizilerde yer alan Ar Aaahh Belinda, Ağır Roman, İffet, Tosun Paşa, Gülen Gözler, Ah Güzel İstanbul, Adı Vasfiye gibi unutulmaz filmlerde oynamıştır.
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Show TV Şahsiyet dizisi Müjde Ar
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