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Şahsiyet dizisinin Nevra’sı Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında? Cansu Dere evli mi?

29.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere, son zamanlarda ekranlara gelen Sadakatsiz adlı diziyle ortalığı kasıp kavururken, internet dizisi olan Şahsiyet adlı yapım ile de adından sıkça söz ettirdi. Ücretli dijital dizi ve film platformu olan Puhu TV’de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki başarılı oyunculuğu ile gündeme gelen Cansu Dere, dizinin Show TV’de ekranlara gelmesinin ardından tekrar merak edildi. İşte Şahsiyet dizisindeki Nevra Elmas rolü ile oldukça beğenilen Cansu Dere hakkında merak edilen tüm detaylar…

Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olan Cansu Dere, başarılı oyunculuğu ile göz dolduruyor. İnternet dizisi olan Şahsiyet ile adından sıkça söz ettiren Cansu Dere, son olarak Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz adlı dizideki başarısı ile de dikkat çekti. Puhu TV’de ücretli olarak yayınlanan Şahsiyet dizisinin Show TV’de ekranlara gelmesi ile tekrar gündeme gelen Cansu Dere hakkındaki tüm detayları haberimizde derledik.

Cansu Dere kimdir?

14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı.
2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık veren Cansu Dere, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.
ITKIB'nin tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirdi.
İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşayan Cansu Dere, ardından 2004 yılında Show TV’de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sundu.
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puhu tv Show TV Şahsiyet dizisi Cansu Dere Haluk Bilginer
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