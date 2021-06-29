Şahsiyet dizisinin Nevra’sı Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında? Cansu Dere evli mi?

Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olan Cansu Dere, başarılı oyunculuğu ile göz dolduruyor. İnternet dizisi olan Şahsiyet ile adından sıkça söz ettiren Cansu Dere, son olarak Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz adlı dizideki başarısı ile de dikkat çekti. Puhu TV’de ücretli olarak yayınlanan Şahsiyet dizisinin Show TV’de ekranlara gelmesi ile tekrar gündeme gelen Cansu Dere hakkındaki tüm detayları haberimizde derledik.