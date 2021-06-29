Şahsiyet nerede çekiliyor? Şahsiyet ne zaman çekildi? Şahsiyet Show TV'de başlıyor!

Başarılı yazar Hakan Günday’ın senaryosunu kaleme aldığı, Onur Saylak’ın ise yönetmenliğini üstlendiğini Şahsiyet dizisi, ilk bölümü ile 29 Haziran Salı günü Show TV’de ekranlara geliyor. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla ise Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. 2020 yılında ise yapılan 46.Pantene Altın Kelebek Ödülleri kapsamında En İyi İnternet Dizisi ödülü de almıştır.

Şahsiyet nerede çekiliyor?

Şahsiyet dizisi, birden fazla mekanda çekiliyor. İstanbul’un en eski ve ünlü semtlerinde çekilen Şahsiyet’in, çekimlerinin büyük bir bölümü Beyoğlu’nda gerçekleşiyor. Bunun nedeni ise Haluk Bilginer’in canlandırdığı Agah Beyoğlu karakterinin Beyoğlu Asmalımescit’teki bir apartmanda oturması.

Çekimlerde, Jurnal Sokak’ta yer alan bu apartmanın hem 8 hem de 10. daireleri kullanılıyor. Beyoğlu’nun Şişhane gibi semtleri ile Çiçek Pasajı, Tünel gibi tarihi mekanları da kısa süreli de olsa bazı sahnelere ev sahipliği yapıyor.

Beyoğlu’nun dışında; Beykoz, Riva, Çamlıca Tepesi gibi İstanbul’un popüler ve hoş manzaralara sahip semtleri de farklı sahnelere ev sahipliği yapıyor.

Şahsiyet’in Kambura’sı neresi? Şahsiyet’te Agah Beyoğlu karakterinin geçmişte görev yaptığı Kambura bölgesi, aslında gerçekte haritalarda yer almıyor. Sahneler aslında turistik bir belde olan ve Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı’da çekiliyor.