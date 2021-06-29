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Şahsiyet nerede çekiliyor? Şahsiyet ne zaman çekildi? Şahsiyet Show TV'de başlıyor!

29.06.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım imzalı ödüllü yapım Şahsiyet dizisi, son zamanlarda oldukça popüler oldu. Ücretli dizi ve film platformu olan Puhu TV’de yayınlanan Şahsiyet dizisi, yeni bir kararla Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şahsiyet dizisi televizyonda ilk kez 29 Haziran Salı günü Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Müjde Ar gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Şahsiyet dizisinin nerede çekildiği de merak ediliyor.

Başarılı yazar Hakan Günday’ın senaryosunu kaleme aldığı, Onur Saylak’ın ise yönetmenliğini üstlendiğini Şahsiyet dizisi, ilk bölümü ile 29 Haziran Salı günü Show TV’de ekranlara geliyor. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla ise Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. 2020 yılında ise yapılan 46.Pantene Altın Kelebek Ödülleri kapsamında En İyi İnternet Dizisi ödülü de almıştır.

Şahsiyet nerede çekiliyor?

Şahsiyet dizisi, birden fazla mekanda çekiliyor. İstanbul’un en eski ve ünlü semtlerinde çekilen Şahsiyet’in, çekimlerinin büyük bir bölümü Beyoğlu’nda gerçekleşiyor. Bunun nedeni ise Haluk Bilginer’in canlandırdığı Agah Beyoğlu karakterinin Beyoğlu Asmalımescit’teki bir apartmanda oturması.
Çekimlerde, Jurnal Sokak’ta yer alan bu apartmanın hem 8 hem de 10. daireleri kullanılıyor. Beyoğlu’nun Şişhane gibi semtleri ile Çiçek Pasajı, Tünel gibi tarihi mekanları da kısa süreli de olsa bazı sahnelere ev sahipliği yapıyor.
Beyoğlu’nun dışında; Beykoz, Riva, Çamlıca Tepesi gibi İstanbul’un popüler ve hoş manzaralara sahip semtleri de farklı sahnelere ev sahipliği yapıyor.

Şahsiyet’in Kambura’sı neresi?

Şahsiyet’in Kambura’sı neresi?
Şahsiyet’te Agah Beyoğlu karakterinin geçmişte görev yaptığı Kambura bölgesi, aslında gerçekte haritalarda yer almıyor. Sahneler aslında turistik bir belde olan ve Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı’da çekiliyor.
Dolayısıyla Agah’ın dosyaları ele geçirdiği Kambura Adliyesi de gerçekte bulunmuyor. Burası da yine Gölyazı’da bulunan eski bir bina olarak karşımıza çıkıyor. Gölyazı, hem yeşilin hem de mavinin bir arada bulunduğu, sevimli bir kasaba olarak biliniyor.
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Show TV Şahsiyet dizisi Cansu Dere Haluk Bilginer Müjde Ar Onur Saylak
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