Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 1976 yapımı olan Türk filmi Sahte Kabadayı'nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Sahte Kabadayı filmi konusu nedir?
Kemal Sunal'ın başrolünde rol aldığı Sahte Kabadayı filmi bugün televizyonda ekranlara geliyor.
Sahte Kabadayı filminin konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
Konusu nedir?
Sahte Kabadayı filminde mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının hayatından habersiz Tren garlarında Pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutan biridir. Babasının bir iş görüşmesi esnasında, Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine, babasının mirası bölünmüştür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşır ve durumu anlatır.
Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını ziyaret etmiş ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlamıştır. Muhtar'ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdirecektir. Muhtar ise onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlayacaktır ancak Kemal saflığı ve şapşallığı sayesinde her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.
Oyuncuları kimler?
Kemal Sunal - Kemal
Yavuz Selekman - Hamdi
Kazım Kartal - Muhtar
Mümtaz Ener - Avukat
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi
Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi
Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi
Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi
Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi
Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi
Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi
Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi
Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi
Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut
Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi
İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi
Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi
Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü
Yüksel Gözen - Gazinocu
Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım
Celal Yonat - Meyhaneci Arap
Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat
Natuk Baytan - Müdür
Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen
Ekrem Gökkaya - Kiralık katil
Toma Balcı - Baba Şükrü
İhsan Özenç - Garson
Zeki Sezer - Garson
Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi
Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun
Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Balıkçı - Kiralık katil
Yusuf Çetin - Kiralık katil
Baki Tamer - Komiser Yılmaz
Yaşar Şener - Bombacı
Suna Selen - Şarkıcı
Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar
Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık
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