Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 1976 yapımı olan Türk filmi Sahte Kabadayı'nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sahte Kabadayı filmi konusu nedir?

Kemal Sunal'ın başrolünde rol aldığı Sahte Kabadayı filmi bugün televizyonda ekranlara geliyor.

Sahte Kabadayı filminin konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

Konusu nedir? Sahte Kabadayı filminde mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının hayatından habersiz Tren garlarında Pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutan biridir. Babasının bir iş görüşmesi esnasında, Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine, babasının mirası bölünmüştür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşır ve durumu anlatır.

Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını ziyaret etmiş ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlamıştır. Muhtar'ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdirecektir. Muhtar ise onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlayacaktır ancak Kemal saflığı ve şapşallığı sayesinde her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.