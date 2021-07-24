MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler?

Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler?

24.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal, Yavuz Selekman ve Kazım Kartal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sahte Kabadayı filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sevilen Türk filmlerinden olan Sahte Kabadayı'nın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 1976 yapımı olan Türk filmi Sahte Kabadayı'nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sahte Kabadayı filmi konusu nedir?

Kemal Sunal'ın başrolünde rol aldığı Sahte Kabadayı filmi bugün televizyonda ekranlara geliyor.
Sahte Kabadayı filminin konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

Konusu nedir?

Konusu nedir?
Sahte Kabadayı filminde mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının hayatından habersiz Tren garlarında Pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutan biridir. Babasının bir iş görüşmesi esnasında, Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine, babasının mirası bölünmüştür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşır ve durumu anlatır.
Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını ziyaret etmiş ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlamıştır. Muhtar'ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdirecektir. Muhtar ise onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlayacaktır ancak Kemal saflığı ve şapşallığı sayesinde her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Kemal Sunal - Kemal Yavuz Selekman - Hamdi Kazım Kartal - Muhtar Mümtaz Ener - Avukat Hakkı Kıvanç - Hayri İbrahim Kurt - Kulaksız İbo Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü Yüksel Gözen - Gazinocu Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım Celal Yonat - Meyhaneci Arap Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat Natuk Baytan - Müdür Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen Ekrem Gökkaya - Kiralık katil Toma Balcı - Baba Şükrü İhsan Özenç - Garson Zeki Sezer - Garson Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam Cevdet Balıkçı - Kiralık katil Yusuf Çetin - Kiralık katil Baki Tamer - Komiser Yılmaz Yaşar Şener - Bombacı Suna Selen - Şarkıcı Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Go-kart öldürüyordu! 'Erkeksin kalk bir şey olmaz' denildi

Go-kart öldürüyordu! 'Erkeksin kalk bir şey olmaz' denildi

MSB kaynaklarından bedelli askerlikle ilgili açıklama

MSB kaynaklarından bedelli askerlikle ilgili açıklama

Polisin silahını aldı, hastaneyi birbirine kattı

Polisin silahını aldı, hastaneyi birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Çukur’un Şahram’ı tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Çukur’un Şahram’ı tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.