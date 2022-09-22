Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Sezon başında kadrosuna bir çok yeni ismi katarak, sezona yepyeni bir başlangıç yapan Galatasaray Süper Lig'de geride kalan 7 haftada topladığı 16 puanla ikinci sırada yer alırken, taraftarlarını mutlu etmiş durumda. Okan Buruk ile iyi bir start veren Sarı-Kırmızılılar, ilk 7 haftada 1 mağlubiyet alırken sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Transferde adından en çok söz ettiren ekiplerin başında gelen Sarı-Kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen isimleriyle kadrosunu güçlendirirken, İngiltere'den oldukça ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

NELSSON'UN YERİNE...

Ara transfer döneminde de hız kesmeyecek gibi görünen Sarı-Kırmızılı ekibin, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Victor Lindelöf için bir hamlede bulunduğu ve birçok talibi olan ve devre arasında takımdan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson'un yerine kadroya katılacağı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ HAZIR

2017 yılında Benfica'dan Manchester United'a 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki savunmacı için kiralık formülünü devreye kullanmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 metre boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

MANU'DA 3 GOL

28 yaşındaki tecürbeli savunmacı kariyerinde Vasteras SK FK, Benfica ve Manchester United formalarını giydi. Manchester United formasını 197 kez giyen Lindelöf, 3 gol katkısı sağladı. İsveçli stoperin piyasa değeri 18 milyon Euro. Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.