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Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

22.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Galatasaray yaptığı transferlerle rakiplerine parmak ısırtmıştı. Sarı-Kırmızılılar devre arasında da kadroya takviyelerine devam etmeye hazırlanırken, birçok talibi olan Nelsson'un ayrılması halinde devreye girecek olan B planını İngilizler duyurdu. İşte detaylar...

Victor Lindelöf

Victor Lindelöf

İSÇ İsveç
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester United
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Sezon başında kadrosuna bir çok yeni ismi katarak, sezona yepyeni bir başlangıç yapan Galatasaray Süper Lig'de geride kalan 7 haftada topladığı 16 puanla ikinci sırada yer alırken, taraftarlarını mutlu etmiş durumda. Okan Buruk ile iyi bir start veren Sarı-Kırmızılılar, ilk 7 haftada 1 mağlubiyet alırken sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

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Transferde adından en çok söz ettiren ekiplerin başında gelen Sarı-Kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen isimleriyle kadrosunu güçlendirirken, İngiltere'den oldukça ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

NELSSON'UN YERİNE...

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Ara transfer döneminde de hız kesmeyecek gibi görünen Sarı-Kırmızılı ekibin, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Victor Lindelöf için bir hamlede bulunduğu ve birçok talibi olan ve devre arasında takımdan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson'un yerine kadroya katılacağı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ HAZIR

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2017 yılında Benfica'dan Manchester United'a 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki savunmacı için kiralık formülünü devreye kullanmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 metre boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

MANU'DA 3 GOL

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28 yaşındaki tecürbeli savunmacı kariyerinde Vasteras SK FK, Benfica ve Manchester United formalarını giydi. Manchester United formasını 197 kez giyen Lindelöf, 3 gol katkısı sağladı. İsveçli stoperin piyasa değeri 18 milyon Euro. Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

VICTOR LINDELOF FOTOĞRAFLARI

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