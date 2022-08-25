Şaka gibi karar! Ronaldo veda ediyor... Ağlayanlar bile var

Cristiano Ronaldo'nun ikinci Manchester United macerası sona eriyor. Takımla bağlantısını bu hafta kesin olarak koparmaya hazırlanan Portekizli yıldız oyuncunun bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılacağı aktarıldı.

YÖNETİMİ İKNA ETTİ

Takımda kendisinin istenmediğini düşünen Ronaldo, bu sebeple yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi ve alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Manchester United yönetimi Ronaldo'nun bu talebini olumlu karşıladı.

ARSENAL MAÇIYLA VEDA EDİYOR

Bu hafta Arsenal ile karşı karşıya gelecek Manchester United'da Ronaldo son maçına çıkacak. Hangi takıma gideceği henüz belli olmayan Ronaldo'nun ayrılığına Manchester United hayranları büyük üzüntüyle karşılık verdi. Sosyal medyada birçok yorum alan Ronaldo için ağlayanlar bile var...