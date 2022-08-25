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  4. Şaka gibi karar! Ronaldo veda ediyor... Ağlayanlar bile var

Şaka gibi karar! Ronaldo veda ediyor... Ağlayanlar bile var

25.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir devir sona eriyor! Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Liverpool maçında sadece 9 dakika oynayan Ronaldo kararını verdi. Bu hafta Arsenal ile karşı karşıya gelecek Manchester United'da Ronaldo son maçına çıkacak. Manchester United hayranları bu haberin ardından büyük üzüntü yaşamış durumda...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Cristiano Ronaldo'nun ikinci Manchester United macerası sona eriyor. Takımla bağlantısını bu hafta kesin olarak koparmaya hazırlanan Portekizli yıldız oyuncunun bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılacağı aktarıldı.

YÖNETİMİ İKNA ETTİ

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Takımda kendisinin istenmediğini düşünen Ronaldo, bu sebeple yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi ve alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Manchester United yönetimi Ronaldo'nun bu talebini olumlu karşıladı.

ARSENAL MAÇIYLA VEDA EDİYOR

Cristiano_Ronaldo

Bu hafta Arsenal ile karşı karşıya gelecek Manchester United'da Ronaldo son maçına çıkacak. Hangi takıma gideceği henüz belli olmayan Ronaldo'nun ayrılığına Manchester United hayranları büyük üzüntüyle karşılık verdi. Sosyal medyada birçok yorum alan Ronaldo için ağlayanlar bile var...

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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