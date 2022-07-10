Sakarya BİLSEM, elektrikli aracı "Payidar" ile TEKNOFEST'te derece hedefliyor

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde faaliyet gösteren lise öğrencilerinden kurulu Elektrikli Araç Topluluğu, geliştirdikleri "Payidar" isimli araçla TEKNOFEST yarışlarında ilk 3'e girmeyi amaçlıyor.

İki danışman ve yedi öğrenciden oluşan ekiple yaklaşık 6 aylık sürede aracın tasarım ve üretim süreçlerini tamamlayan topluluk üyeleri, TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 23-24 Temmuz'da Kocaeli'de yapılacak Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak.

BİLSEM Müdür Yardımcısı ve Topluluk Danışmanı Burhan Mazlum, AA muhabirine, merkezin, özel yetenekli öğrencilere yönelik proje tabanlı destek eğitimi verdiğini söyledi.

Payidar'ı klasik tasarımla ürettiklerini belirten Mazlum, elektrikli araçların 1900'lü yılların başında yollarda görülmeye başlandığını ancak daha sonra fosil yakıtların kullanımının yaygınlaşmasıyla ikinci plana düştüğünü söyledi.

Ekibin kısa sürede yoğun mesai harcayarak merkezin ilk elektrikli aracını ürettiğini dile getiren Mazlum, TEKNOFEST için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Tasarımın tamamen öğrencilere ait olduğuna dikkati çeken Mazlum, "İlk başta öğrencilerimiz klasik araçları uzun uzun incelediler, genel hatları değerlendirip üç boyutlu çizimlerini yaparak aracın taslak model halini ortaya çıkardılar. Daha sonra kurumumuzda bulunan üç boyutlu yazıcılarla aracın küçük modellerini yaptık, sonra aracımızı bu hale getirdik." diye konuştu.

- "İlk 3'e girmeyi hedefliyoruz"

Takım kaptanı Eren Avcı da aracı yapmaya başladıklarında duydukları heyecanın artarak devam ettiğini söyledi.

Klasik görünüm ortaya çıktığı için mutlu olduklarını belirten Avcı, "TEKNOFEST'te verimlilik açısından ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz, görsel konumda da doğrudan ödül almayı düşünüyoruz. Umarım düşündüğümüz gibi bir sonuç elde ederiz." dedi.

Aracı bu hale getirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ve sonucunun güzel olduğunu ifade eden takım üyesi Erva Sabit de yarışlarda derece alarak emeklerini taçlandırmak istediklerini kaydetti.