Kocaeli'de de aniden bastıran sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu.

Karabük'te de aniden bastıran sağanak kent merkezinde etkili oldu. Caddelerde su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerledi. Kentte şiddeti azalan yağış aralıklarla devam ediyor.

Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu

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